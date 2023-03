“Als Team durchstarten!”

Mals – Alljährlich trifft sich die Landesleitung der Südtiroler Bauernjugend (SBJ) zwei Tage zur Klausur – so auch am vergangenen Wochenende von Samstag, 11. März bis Sonntag, 12. März in Mals. Nach den Neuwahlen stand das Kennenlernen der Gruppe, sowie das Leiten von Sitzungen im Mittelpunkt. Am zweiten Tag wurde an der Umsetzung anstehender Projekte gearbeitet.

Es gibt einige neue Gesichter in der Landesleitung der SBJ. Damit ein Team gut miteinander arbeiten kann, stand am Samstagvormittag das Kennenlernen im Mittelpunkt. Mit verschiedenen Spielen und Übungen, lernten sich die Landesleitungsmitglieder untereinander besser kennen. Doch nicht nur das Kennenlernen der anderen Teilnehmer, sondern auch das Kennenlernen von sich selbst wurde zum Thema und so mussten die Teilnehmer selbst einschätzen, welcher Typ Mensch sie sind.

Sitzungen richtig leiten

Am Nachmittag wurde das leiten von Sitzungen zum Thema. Die Referentin, Luise Vieider, gab der Gruppe viele Tipps zur rationellen und effektiven Gestaltung von Sitzungen. Luise Vieider war von der Zusammenarbeit unter den Landesleitungsmitgliedern begeistert und wünschte der Gruppe alles Gute für die kommende Amtsperiode. „Auf dieser guten Basis kann das Team in den nächsten beiden Jahren gut aufbauen“, so Vieider.

Auch beim Abendprogramm in der Kegelbahn von Mals kam der Spaß nicht zu kurz und der Teamgeist konnte gestärkt werden. Die bunt gemischten Gruppen kegelten gegeneinander um Platz eins, wobei es darum ging die vorgegebenen Werte am schnellsten und mit den wenigsten Versuchen zu erzielen.

Ideensammlung für neue Projekte

Am zweiten Tag stellten Landesleiterin Anna Knottner und Landesobmann Raffael Peer das Jahresprogramm vor. Danach ging es auch fürs neue Team in die Ideensammlung. Die Ergebnisse sind bunt. „Wir starten mit einigen neuen Initiativen und spannenden Ideen für neue Projekten, in eine neue Amtsperiode“ erklärt Landesobmann Raffael Peer.