Altersheime: Bewohner und Pfleger infiziert

Bozen – Die zweite Corona-Welle ist mittlerweile auch in viele Altersheime vorgedrungen. Wie das Tagblatt Dolomiten berichtet, wurden in 16 Heimen 107 infizierte Heimbewohner gezählt. 38 weitere müssen im Krankenhaus betreut werden. In 27 Seniorenwohnheimen haben sich hingegen 127 Mitarbeiter infiziert. Alle 5.000 Mitarbeiter der Heime sollen nun alle zwei Wochen mit einem Schnelltest auf das Coronavirus getestet werden. Dadurch könnte allerdings das Personal in den Heimen noch knapper werden. Der Verband der Seniorenwohnheime sucht deswegen bereits nach Ersatz und will einen Pool an Mitarbeitern einrichten.

Mehr dazu lest ihr in der heutigen “Dolomiten”-Ausgabe!