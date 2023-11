Alvus: Erfolgsgeschichte made in Südtirol

Bozen – Mit Oktober 2023 wurde es nach wochenlagen Verhandlungen offiziell: Die deutsche VORN Bioenergy Gruppe erwirbt sämtliche Geschäftsanteile der Firma Alvus. Das Unternehmen mit Sitz im NOI Techpark wird damit Teil eines der führenden Projektentwickler und Biomethanproduzenten in Europa und wird sich fortan um Biomethan-Projekte in ganz Italien kümmern. Und zwar von Bozen aus, denn hier soll das Unternehmen unter dem Dach der deutschen Gruppe weiter wachsen. Es wird im Frühjahr 2024 in eines der beiden neuen Gebäude im NOI einziehen und mit dieser räumlichen Erweiterung mindestens fünf neue qualifizierte Arbeitsstellen schaffen.

Alles begann 2019 mit der Vision von Christof Erckert, nachhaltige Biokraftstoffe zu produzieren. Er gründete sein eigenes Start-up und zog damit 2020 in den NOI Techpark ein. Dort wurden er und sein Team drei Jahre lang im Start-up Incubator betreut – mit Coachings, Förderberatungen und Pitch Trainings, also der Vorbereitung auf reale Präsentationen vor potentiellen Investoren. Von anfänglich zwei Personen wuchs das Jungunternehmen rasch auf mittlerweile 17 Mitarbeitende. „Wir sind während unserer Zeit im NOI Techpark nicht nur personell gewachsen, sondern haben auch drei Patente angemeldet. Dankbar sind wir vor allem für die Unterstützung, die wir erhalten haben: Vernetzungsmöglichkeiten, Workshops zu verschiedenen Themen sowie die Nutzung des Maker Space. Der NOI Techpark war einer der Katalysatoren in unserem Wachstumsprozess“, so Christof Erckert, Gründer und ehemaliger Hauptgesellschafter von Alvus.

„Vielversprechende Start-ups und Unternehmen in ihren Innovationsvorhaben zu unterstützen, bei F&E-Projekten zu begleiten und international zu vernetzen – das sind die Ziele unserer Services im NOI. Alvus zeigt, wohin so ein gemeinsamer Weg führen kann. Was uns noch mehr freut als der erfolgreiche Exit, ist die Tatsache, dass das Unternehmen in Südtirol wachsen wird. Wir behalten somit Know-how und hochqualifizierte Fachleute im Lande und schaffen überdies Möglichkeiten für junge Talente, sich in einem lokalen innovativen Unternehmen eine berufliche Zukunft aufzubauen“, zeigt sich NOI-Vizedirektor Hubert Hofer begeistert.

Die VORN Bioenergy Gruppe mit Sitz in Regensburg gehört zu den Vorreitern auf Europas Biogasmärkten. Alvus fügt sich mit seiner Expertise ideal in die Gruppe ein und wird zukünftig von Bozen aus italienweit Biomethan-Projekte betreuen. Die Übernahme erfolgt dabei zu einem Zeitpunkt, an dem der nationale Aufbau- und Resilienzplan (PNRR) der Produktion und Nutzung von Biomethan beträchtlichen Aufwind gibt. So will Italien bekanntlich die Biomethanproduktion bis 2026 um das Zehnfache erhöhen. Das erfahrene Team von Alvus wird unter dem Dach der deutschen VORN Bioenergy Gruppe den Weg Südtirols und Italiens hin zur Klimaneutralität weiter vorantreiben.