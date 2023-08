Am 27. Oktober sperrt das Acquafun Innichen wieder seine Tore auf

Innichen – Einheimischen wie Gästen steht ab Ende Oktober in der Dolomitenregion 3 Zinnen wieder eine beliebte Attraktion zur Verfügung. Das Erlebnisbad Acquafun in Innichen wird am Freitag, 27. Oktober nach umfangreichen Umbauarbeiten wiedereröffnet. Derzeit läuft die Suche nach neuen Pächtern für den Gastronomiebetrieb des Hallenbads, sowie nach Personal für die Struktur.

Die Betreibergesellschaft IB GmbH Acquafun Innichen lässt ihren Worten Taten folgen. Im Frühsommer für den Beginn der Wintersaison angekündigt, rückt die Wiedereröffnung des beliebten Erlebnisbades in der Dolomitenregion 3 Zinnen mit einem konkreten Termin immer näher. In zwei Monaten soll das Acquafun Innichen ab Freitag, 27. Oktober wieder in Betrieb gehen und das ohnehin schon breite Freizeitangebot weiter vergrößern.

Die Voraussetzungen für die Wiedereröffnung wurden von Gemeindeverwaltung und Betreibergesellschaft in den vergangenen Monaten geschaffen, als die Struktur in der Marktgemeinde einer Generalsanierung unterzogen wurde. „Es wurden fällige Reparaturarbeiten getätigt und die gesamte Anlage auch im Bereich Brandschutz und Sicherheit auf den neuesten Stand gebracht. Zudem wird es ein modernes Eintrittssystem gepaart mit neuen Öffnungszeiten geben, wodurch wir bei den Personalkosten sparen können“, erklärt Dieter Wurmböck, Präsident des Verwaltungsrates der Betreibergesellschaft IB GmbH Acquafun Innichen.

Die Ausschreibung zur Verpachtung des Gastronomie-Betriebs läuft

Einige Arbeiten seien in den kommenden Wochen noch durchzuführen – etwa der Austausch einzelner schadhafter Fliesen. Das für diese Arbeiten zuständige Unternehmen sei kürzlich von der Gemeinde Innichen beauftragt worden, weshalb der Umsetzung diesbezüglich nichts mehr im Weg steht. Derzeit laufe die Ausschreibung zur Verpachtung des Gastronomiebetriebs. Ebenfalls gesucht werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für das Erlebnisbad Acquafun selbst.

Um die Kosten – etwa im Bereich der Energiebeschaffung – weiter zu senken, prüfe die Gemeindeverwaltung zudem, ob auf dem Dach des Acquafun Innichen die Installation einer Photovoltaik-Anlage sinnvoll wäre. Auswirkungen auf die Inbetriebnahme des Erlebnisbades habe diese Studie aber nicht. Das Acquafun Innichen wird am Freitag, 27. Oktober seine Tore wieder aufsperren – sehr zu Freude der Bewohner und Gäste in der Dolomitenregion 3 Zinnen.