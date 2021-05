Amazon auf Standortsuche in Südtirol

Brixen – Der Online-Händler Amazon will in Südtirol seine Logistik offensichtlich verbessern. Wie die Sonntagszeitung “Zett” berichtet, will “Amazon Italien” mehrere Lagerhallen im Land anmieten.

Fortgeschritten scheinen die Pläne in Brixen zu sein. Dort sollen Verhandlungen für die Anmietung einer etwa 6.000 Quadratmeter großen Halle am ehemaligen Sitz von „duka“ laufen.

Weitere Verteilerzentren will der US-Konzern in Bozen und im Burggrafenamt aufbauen. Die Südtiroler Kaufleute zeigen sich über die Entwicklungen nicht erfreut und verweisen auf die Steuervermeidungspraxis großer Konzerne.

