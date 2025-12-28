Amazon stoppt Pläne für Drohnen-Lieferungen in Italien

Von: APA/Reuters

Der Online-Händler Amazon ⁠gibt seine Pläne für Warenlieferungen per Drohne in Italien auf. “Nach einer strategischen Überprüfung haben wir beschlossen, unsere kommerziellen Drohnenlieferpläne in Italien einzustellen”, erklärte das US-Unternehmen. Zwar habe es positive Gespräche mit den italienischen Luftfahrtbehörden gegeben, allerdings sprächen die geschäftlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen derzeit gegen das Programm, teilte Amazon mit.

Die zivile Luftfahrtbehörde ENAC ⁠sprach von einer überraschenden Entscheidung, die durch die Unternehmenspolitik und finanzielle Motive bestimmt worden sei. Amazon hatte im Dezember 2024 erfolgreiche Tests von Lieferdrohnen in der Stadt San Salvo in der Gebirgsregion der Abruzzen gemeldet.