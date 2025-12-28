Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Amazon stoppt Pläne für Drohnen-Lieferungen in Italien
Der italienische Luftraum bleibt von Paketdrohnen verschont

Amazon stoppt Pläne für Drohnen-Lieferungen in Italien

Sonntag, 28. Dezember 2025 | 12:31 Uhr
Der italienische Luftraum bleibt von Paketdrohnen verschont
APA/APA/dpa/Felix Kästle
Schriftgröße

Von: APA/Reuters

Der Online-Händler Amazon ⁠gibt seine Pläne für Warenlieferungen per Drohne in Italien auf. “Nach einer strategischen Überprüfung haben wir beschlossen, unsere kommerziellen Drohnenlieferpläne in Italien einzustellen”, erklärte das US-Unternehmen. Zwar habe es positive Gespräche mit den italienischen Luftfahrtbehörden gegeben, allerdings sprächen die geschäftlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen derzeit gegen das Programm, teilte Amazon mit.

Die zivile Luftfahrtbehörde ENAC ⁠sprach von einer überraschenden Entscheidung, die durch die Unternehmenspolitik und finanzielle Motive bestimmt worden sei. Amazon hatte im Dezember 2024 erfolgreiche Tests von Lieferdrohnen in der Stadt San Salvo in der Gebirgsregion der Abruzzen gemeldet.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Selenskyj am Sonntag bei Trump in Florida
Kommentare
69
Selenskyj am Sonntag bei Trump in Florida
„Emir von Katar bald auf Olympia-Skiurlaub in Südtirol“
Kommentare
60
„Emir von Katar bald auf Olympia-Skiurlaub in Südtirol“
Schüsse und Crash in der Weihnachtsnacht
19
Schüsse und Crash in der Weihnachtsnacht
Beißender Geruch führt Carabinieri auf die Spur eines Drogendealers
14
Beißender Geruch führt Carabinieri auf die Spur eines Drogendealers
„Sieben Millionen Euro für Hamas-Terroristen”
14
„Sieben Millionen Euro für Hamas-Terroristen”
Anzeigen
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Nähe hilft heilen sammelt wieder mit Musik Spenden
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 