An die Fliese, fertig, los!

Bozen – Der mittlerweile vierte PCI-Alpencup hat heute begonnen. Dieses Jahr findet der Wettkampf der Fliesenlegerinnen und -leger erstmals in Bozen im NOI-Techpark statt.

Acht Länder nehmen dieses Jahr teil – darunter Deutschland, Österreich, die Schweiz, Südtirol, Frankreich, Tschechien, Dänemark und Schweden.

Dem Berufsbeirat der Fliesen-, Platten- und Mosaiklegerinnen und -leger im lvh ist es, unter der Führung von Obmann Dietmar Heiss, gelungen, den PCI-Alpencup dieses Jahr nach Südtirol zu holen.

Zur Eröffnungsfeier fanden sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, sowie Offiziellen des Wettkampfs im NOI-Techpark ein. Anwesend war auch der Obmann der Fliesen-, Platten- und Mosaikleger im lvh, Dietmar Heiss. „Ich bin sehr stolz darauf, dass wir es dieses Jahr geschafft haben den Alpencup der Fliesenlegerinnen und -leger nach Südtirol zu holen. Das unterstreicht den Wert und den Ruf des Südtiroler Handwerks. Uns erwartet ein spannender Wettkampf“, so der Obmann.

Vom 4. Bis 5. Juli treten 16 junge Fliesenlegerinnen und Fliesenleger in Zweierteams, in der Kranhalle im NOI-Techpark in Bozen gegeneinander an, um ihr Können unter Beweis zu stellen. Unter ihnen sind auch die beiden Südtiroler, Dominik Capovilla (Hofer Fliesen & Böden GmbH, Barbian) und Toni Schönthaler (Internform GmbH, Prad).

Die diesjährige Aufgabenstellung beim PCI-Alpencup steht ganz im Zeichen der Nachhaltigkeit. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen eine Bank mit der berühmten Silhouette der „Drei Zinnen“ fliesen. Auf der Rückseite der Bank wird die Nationalflagge jedes Teams zu sehen sein, die ebenfalls aus Fliesen besteht. Dieses Projekt stellt nicht nur die Fähigkeiten und die Kreativität der Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf die Probe, sondern unterstreicht auch die Bedeutung nachhaltiger Praktiken im Handwerk.

Die Bewertung der Aufgabe übernimmt eine Fachjury, bestehend aus jeweils einem Experten pro teilnehmendes Land und unter der Führung von Chef Juror Andreas Stiegler aus Österreich. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden am Freitagabend im Rahmen einer Siegesfeier bekannt gegeben.