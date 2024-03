Anna Hofbauer als Bezirkspräsidentin wiedergewählt

Montal – Kürzlich lud der Bezirksausschuss Pustertal der Seniorenvereinigung im Südtiroler Bauernbund im Wirtshaushotel „Alpenrose“ in Montal beiSt. Lorenzen zur Jahresversammlung ein. Im Mittelpunkt standen ein Vortrag über das Glück sowie Ehrungen und Wahlen.

„Es freut mich, dass so viele der Einladung zur heutigen Bezirksversammlung gefolgt sind und dass wir mittlerweile eine so große Gemeinschaft bilden“, erklärte Anna Hofbauer, die Präsidentin des Bezirks Pustertal der Seniorenvereinigung im Südtiroler Bauernbund, einleitend. „Und ganz besonders freue ich mich darüber, dass wir in unserer Runde ein neues Mitglied begrüßen dürfen. Seit Oktober gibt es nämlich in der Gemeinde Wengen im Gadertal eine Ortsgruppe unserer Vereinigung“, führte sie aus.

Neben den Vertretern der Pusterer Seniorengruppen konnte die Bezirkspräsidentin auch einige Ehrengäste willkommen heißen: Theresia Agreiter Larcher, Johann Weissensteiner und Rita Vantsch Verginer für die Seniorenvereinigung sowie Manfred Vallazza für den Bauernbund, Renate Taschler Steinwandter und Micaela Viola Stolzlechner für die Bäuerinnenorganisation und Maria Burger und Florian Mayr für die Bauernjugend. Nicht zuletzt war auch der bisherige Bauernbund-Bezirksobmann Anton Tschurtschenthaler der Einladung gefolgt. „Dass ihr heute so zahlreich erschienen seid, zeigt, wie gut wir bäuerliche Organisationen zusammenarbeiten“, unterstrich Anna Hofbauer.

„Das Glück wohnt im Kopf“

Anschließend blickte David Eppacher, der Schriftführer des Bezirks Pustertal, auf das Jahr 2023 zurück. Unter anderem hatte der Bezirksausschuss ein Preiswatten, eine Almwanderung, eine Wallfahrt und eine Weihnachtsfeier organisiert. Außerdem hatte er zwei Weiterbildungen zu den Themen „Zusammenleben der Generationen am Hof“ und „Gedächtnistraining für Senioren“ mitveranstaltet.

Dass dem Bezirksausschuss Pustertal Weiterbildung am Herzen liegt, zeigte sich auch darin, dass für diese Versammlung Christine Wunsch geladen war, um über das Thema „Das Glück wohnt im Kopf“ zu sprechen. Drei Faktoren hätten einen ganz besonderen Einfluss auf das Glück, erklärte die Referentin, und zwar tägliche Bewegung, soziale Bindungen und die eigenen Gedanken. Wichtig dabei sei es, sich mit Menschen zu treffen, die uns guttun. Zudem solle man sich „zwingen“, positiv zu denken. „Wir können und müssen nicht alles, was um uns herum passiert, wahrnehmen, aber wir können und müssen einen Filter aktivieren, der die glücklichen Seiten des Lebens in den Mittelpunkt stellt“, erläuterte Christine Wunsch. So könne man selbst zu einem glücklichen Leben beitragen.

Ehrung für langjährige Funktionäre

Alle drei Jahre wählt die Seniorenvereinigung ihre Ausschüsse neu – so auch heuer wieder. Im Bezirk Pustertal haben die Wahlen in drei Ortsgruppen zu einem Wechsel an der Spitze geführt: In Campill folgte Renate Tatz Clara auf Martin Clara, in Innichen Josef Jud auf Dora Dapoz Jud und in Welsberg/Taisten Viktor Peintner auf Gottfried Oberstaller.

Dora war seit der Gründung der Ortsgruppe Innichen im Jahr 2007 als Ortspräsidentin tätig. Gottfried stand seit 2012 der Ortsgruppe Welsberg/Taisten vor. Für ihre Verdienste um die Senioren in ihren Orten wurden die beiden mit der Ehrenurkunde und dem Ehrenzeichen in Silber geehrt. Da Dora bei der Bezirksversammlung nicht anwesend sein konnte, wurde ihr die Ehrung nachträglich verliehen.

Für die Wahl des Bezirksausschusses stellte sich der bisherige Kassier Josef Winkler nach neunjähriger Tätigkeit nicht mehr zur Verfügung. Er erhielt als Zeichen des Dankes für seinen Einsatz die Ehrenurkunde und das Ehrenzeichen in Bronze der Seniorenvereinigung.

In den neuen Bezirksausschuss gewählt wurden: Anna Hofbauer (Bezirkspräsidentin), Rita Vantsch (Stellvertreterin), Luisa Verginer, David Eppacher, Herta Ploner, Gottfried Oberstaller, Hubert Engl und Josef Jud.