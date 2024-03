Antrittsbesuch des neuen Quästors bei Handelskammerpräsident Michl Ebner

Bozen – Gestern Abend fand im Merkantilgebäude in Bozen ein Gespräch zwischen Handelskammerpräsident Michl Ebner und dem neuen Quästor und obersten Polizeichef Paolo Sartori statt. Im Rahmen des Austausches wurde über die Zusammenarbeit zwischen den Sicherheitskräften und der öffentlichen Verwaltung in Südtirol diskutiert, aber auch wirtschaftliche Belange wurden behandelt.

Seit 1. März bekleidet der aus dem Rendena Tal im Trentino stammende Paolo Sartori das Amt des Quästors in Südtirol. Im Ehrensaal des Merkantilgebäudes der Handelskammer Bozen traf er gestern Abend auf Handelskammerpräsident Michl Ebner und Generalsekretär Alfred Aberer.

Diskutiert wurden die Sicherheitssituation in Südtirol und die zukünftige Zusammenarbeit zwischen der öffentlichen Verwaltung und den Sicherheitskräften. Auch die wirtschaftliche Lage Südtirols war Gegenstand des Gesprächs. Gleichzeitig hieß Präsident Ebner den neuen Quästor Willkommen. „Paolo Sartori bringt viel Erfahrung und eine sehr offene und lösungsorientierte Haltung mit nach Südtirol“, so Ebner zum Wechsel an der Spitze der Polizeikräfte.

Der 1962 in Mantua geborenen Sartori wurde im November des vergangenen Jahres vom Ministerrat zum Generaldirektor der Öffentlichen Sicherheit ernannt. Zuvor war er als Quästor in Vicenza und in Mantua tätig. Zudem kann er eine lange Karriere zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität und des Terrorismus im Osten Europas und in Zentralamerika vorweisen. Sartori gilt als Kenner der regionalen Gegebenheiten, auch aufgrund seiner Rolle als Leiter der mobilen Einheit der Quästur von Trient in den 1990er Jahren.

Seit 1. März hat er die Leitung der Bozner Quästur übernommen und löste damit seinen Vorgänger Andrea Valentino ab. Der aus Neapel stammende ehemalige Quästor Valentino hatte sein Amt in Bozen im Sommer 2023 angetreten und ist nun als Quästor in Bergamo im Einsatz.