Antrittsbesuch des österreichischen Wirtschaftsdelegierten Christoph Plank in der Handelskammer

Bozen – Gestern Nachmittag empfing Handelskammerpräsident Michl Ebner den neuen österreichischen Wirtschaftsdelegierten in Mailand, Christoph Plank in der Handelskammer Bozen. Christoph Plank hat die Handelskammer für seinen ersten offiziellen Auftritt in Italien gewählt, was für die Handelskammer Bozen eine besondere Ehre ist.

„Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem österreichischen Wirtschaftsdelegierten in Mailand, Christoph Plank. Er ist für uns ein wichtiger Ansprechpartner für die Belange der Südtiroler Wirtschaft und die Kooperation mit österreichischen Unternehmen“, sagt Handelskammerpräsident Michl Ebner.

Österreich ist für Südtirol mit ca. 10 Prozent des Exportvolumens der zweitwichtigste Wirtschaftspartner. Die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Südtirol und Österreich sind somit besonders intensiv. 2022 exportierten Südtiroler Unternehmen Waren im Wert von fast 700 Mio. Euro nach Österreich, die Importe erreichten über 1,467 Mrd. Euro.

„Südtirol ist für die österreichische Wirtschaft eine bedeutende Brücke zum italienischen Markt. Unser Ziel ist es, die Wirtschaftsbeziehungen in unserem Nachbarmarkt noch weiter zu forcieren. Ich freue mich auf gemeinsame Projekte mit der Handelskammer Bozen“, so der Wirtschaftsdelegierte Christoph Plank.

Bevor Plank am 1. September 2023 den Posten des österreichischen Wirtschaftsdelegierten in Mailand übernahm, war er bereits Stellvertretender österreichischer Wirtschaftsdelegierter am AußenwirtschaftsCenter Damaskus (Syrien), Shanghai (China) und Prag (Tschechien), Wirtschaftsdelegierter am AußenwirtschaftsCenter Casablanca (Marokko) und Projektmanager für Internationale Technologiekooperation und Tourismus in Wien. Plank ist gebürtiger Tiroler aus Matrei am Brenner mit Südtiroler Wurzeln aus dem Pustertal.

Die langjährige Zusammenarbeit zwischen der Handelskammer und dem österreichischen AußenwirtschaftsCenter in Mailand ermöglicht es, Unternehmen auf beiden Seiten des Brenners schnell und unkompliziert zu unterstützen. Die Wichtigkeit und Bedeutung Südtirols für die bilateralen Wirtschaftsbeziehungen mit Österreich wird durch ein eigenes österreichisches AußenwirtschaftsBüro in Bozen (bozen@advantageaustria.org) unterstrichen.