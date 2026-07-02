Apple soll demnächst fünf neue iPhone-Modelle planen

Von: apa

Apple soll heuer noch heuer und 2027 im ersten Halbjahr fünf neue iPhone-Modelle launchen, berichtet die Wirtschaftszeitung “Nikkei Asia”. Trotz Lieferengpässen bei Chips wolle man so – vor allem mit mehr faltbaren Modellen – Marktanteile gewinnen. Laut dem Bericht hat der US-Konzern seine Zulieferer angewiesen, sich auf die Produktion von rund 10 Millionen faltbaren iPhones heuer vorzubereiten. Die vorherige Prognose lag bei 7 bis 8 Millionen.

Zur Speicher-Chip-Problematik schreibt “Nikkei Asia” unter Berufung auf Branchenkenner weiter, dass Apple bei der Beschaffung von Smartphone-Chips über eine stärkere Verhandlungsposition als viele der Konkurrenzfirmen verfüge. Das gelte auch für weitere Handy-Komponenten.