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Apple werden Vorteile bei Verhandlungen um Chips nachgesagt

Apple soll demnächst fünf neue iPhone-Modelle planen

Donnerstag, 02. Juli 2026 | 20:12 Uhr
Apple werden Vorteile bei Verhandlungen um Chips nachgesagt
APA/APA/AFP/HECTOR RETAMAL
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Von: apa

Apple soll heuer noch heuer und 2027 im ersten Halbjahr fünf neue iPhone-Modelle launchen, berichtet die Wirtschaftszeitung “Nikkei Asia”. Trotz Lieferengpässen bei Chips wolle man so – vor allem mit mehr faltbaren Modellen – Marktanteile gewinnen. Laut dem Bericht hat der US-Konzern seine Zulieferer angewiesen, sich auf die Produktion von rund 10 Millionen faltbaren iPhones heuer vorzubereiten. Die vorherige Prognose lag bei 7 bis 8 Millionen.

Zur Speicher-Chip-Problematik schreibt “Nikkei Asia” unter Berufung auf Branchenkenner weiter, dass Apple bei der Beschaffung von Smartphone-Chips über eine stärkere Verhandlungsposition als viele der Konkurrenzfirmen verfüge. Das gelte auch für weitere Handy-Komponenten.

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