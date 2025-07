Arbeiten im WaltherPark – Top-Location im Zentrum von Bozen

Von: luk

Bozen – Einen Großteil seiner Zeit verbringt jeder berufstätige Mensch bei der Arbeit – darum ist es besonders wichtig, wie und wo diese Arbeit stattfindet. Als besonders attraktiver Arbeitsort erweist sich schon jetzt der WaltherPark, wo in einem modernen Ambiente in zentralster Lage in Bozen eine breite Vielfalt an Arbeitsmöglichkeiten entsteht. Eine innovative Recruiting-Plattform auf Initiative des WaltherPark führt Interessierte und Arbeitgeber zusammen.

Insgesamt mehr als 1.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden im WaltherPark beschäftigt sein, sobald er in wenigen Monaten im Vollbetrieb steht: Am 16. Oktober wird die Einkaufsgalerie im WaltherPark eröffnet, wo mehr als 100 Geschäfte, Gastronomiebetriebe sowie Dienstleister diverser Branchen – von Sport bis Freizeit – angesiedelt sind. Hier arbeiten rund 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im (bereits eröffneten) Falkensteiner Hotel Bozen WaltherPark samt Restaurant Mochi Bozen sowie in weiteren Einrichtungen wie Büros, Kita, Parkplatz, Verwaltung usw. werden weitere rund 500 Personen beschäftigt sein.

So kommen die 1.400 Menschen zusammen, die künftig an einem besonderen Ort ihrer Arbeit nachgehen: in zentralster Lage in Bozen in einem modernen Ambiente, hervorragend angebunden ans Radwegenetz und bestens erreichbar mit öffentlichen Verkehrsmitteln, gestaltet vom preisgekrönten Star-Architekten Sir David Chipperfield und ausgestattet mit innovativen, nachhaltigen technischen Anlagen. „Wir spüren am großen Interesse besonders auch von jungen Menschen, dass dieser besondere Arbeitsort – der WaltherPark – die Werte der heutigen Zeit in vielerlei Hinsicht trifft und erfüllt“, unterstreicht Thibault Chavanat, Präsident der WaltherPark AG.

Um Interessierte und Unternehmen im WaltherPark noch besser miteinander zu vernetzen, hat nun der WaltherPark gemeinsam mit dem Center Management Svicom und einigen externen Partnern eine neue Service-Plattform für das Recruiting aufgestellt. Die neue Plattform dient für den Bewerbungsprozess, aber auch für die Einschulung und Betreuung aller Mitarbeitenden in den WaltherPark-Betrieben. „Unsere Arbeits-Location soll auch durch innovative Systeme ein Vorzeigebeispiel sein – etwa zur Kommunikation zwischen Geschäften und Mitarbeiterteam, aber auch zur Förderung der gesamten WaltherPark-Community“, so Chavanat, und weiter: „Wir möchten aus den vielen unterschiedlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine tolle Gemeinschaft heranbilden, die gemeinsame Events erlebt, viele Benefits und positive Erlebnisse genießen wird.“

Die neue Plattform ist bereits aktiv – alle Angebote und Möglichkeiten finden sich unter „Karriere“ auf der Internetseite des WaltherPark: www.waltherpark.com/de/karrieren/

Von ersten positiven Erfahrungen damit berichtet Natasha Dixon, Talent Acquisition Manager in der Percassi Retail Gruppe, die im WaltherPark drei neue Geschäfte eröffnet: Nike, Lego und Starbucks. „Die neue Plattform ist ein höchst effizientes Instrument, um unsere Stellenangebote gezielt und über alle gängigen Kanäle zu den Zielgruppen zu bringen. Zugleich ermöglicht sie, die Bewerbungen zentral zu sammeln und auszuwerten“, erklärt Natasha Dixon.