Arbeiten zum Virgltunnel ausgeschrieben

Bozen – Die RFI hat heute die Arbeiten für die Bauarbeiten zum Eisenbahnprojekt Virgltunnel ausgeschrieben. Südtirols Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider zeigt sich über das erste Baulos für die Potenzierung der Bahnlinie Linie Bozen-Meran erfreut.

Mit der nun erfolgten Ausschreibung der Arbeiten für das Projekt Virgltunnel werde weiter massiv in die Eisenbahninfrastruktur in Südtirol investiert. Neben der Elektrifizierung der Vinschger Bahn und der Realisierung der Riggertalschleife sei dieses Bauvorhaben das dritte wichtige in der ersten Phase der Arbeiten für die Potenzierung der Eisenbahn in Südtirol bis 2026/27. “Südtirol wird mit diesen drei Projekten umstiegfrei. Von Mals nach Lienz und von Mals nach Innsbruck gibt es künftig direkte Verbindungen”, so der Landesrat.

Die Arbeiten zum Virgltunnel sind das erste Baulos der Potenzierung der Bahnlinie Bozen-Meran, da der Zug dann nicht mehr beim Einfahren in den Bahnhof warten muss, bis er einen freien Slot bekommt. “Damit wird vor allem die Zuverlässigkeit der Anbindung erhöht”, so Landesrat Daniel Alfreider. “Zudem schafft dieses dritte Gleis die Möglichkeit für die Potenzierung der Unterlandler Linien”.