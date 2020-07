Arbeitssuche: Bessere Chancen durch verbesserte Zweisprachigkeit

Bozen – Durch die Corona-Krise ist die Arbeitslosigkeit in Südtirol rasant angestiegen. Über eine Gutscheinaktion ermöglicht es die Landesverwaltung arbeitslosen Menschen, die Zweitsprachkenntnisse aufzufrischen, um für einen neuen Arbeitsplatz gerüstet zu sein.

“Die Erwerbstätigkeit in Südtirol hat nicht einmal während der Weltwirtschaftskrise vor zehn Jahren einen vergleichbar starken Rückgang verzeichnet”, hat die Beobachtungsstelle für den Arbeitsmarkt festgestellt. Und weil unzureichende Zweitsprachkenntnisse in Südtirol zu den größten Hürden bei der Arbeitssuche gehören, haben das Amt für Weiterbildung, das Amt für Zweisprachigkeit und Fremdsprachen und der Arbeitsservice eine Sprachfördermaßnahme in Form von Gutscheinen ins Leben gerufen.

Die Gutscheine berechtigen zur kostenlosen Teilnahme an einem Zweitsprachlehrgang und werden von den Arbeitsvermittlungszentren verteilt. Die Gutscheine werden von den Arbeitsvermittlungszentren im Rahmen der Beratungsgespräche an jene Arbeitslosen ausgehändigt, bei denen unzulängliche Sprachkenntnisse in der zweiten Landessprache festgestellt werden.