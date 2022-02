Astat befasst sich mit Bautätigkeit und Immobilienmarkt in Südtirol

Bozen – Am 31.12.2020 wurden im Südtiroler Gebäudekataster 651.834 Liegenschaftseinheiten gezählt, wovon 45,1 Prozent als Wohnungen klassifiziert sind.

Hier geht’s zum PDF-Link

2020 hat sich die Situation im Baugewerbe insgesamt verschlechtert (6,8 Prozent Baugenehmigungen weniger als 2019). Die ausgestellten Baugenehmigungen für die Neubauten von Wohngebäuden sind um 11,9 Prozent gestiegen.

Die Werte der Immobilien zu Wohnzwecken bleiben sowohl in der Gemeinde Bozen als auch im übrigen Landesgebiet konstant. Diese und weitere Daten veröffentlicht das Landesinstitut für Statistik ASTAT in der Mitteilung und Tabellensammlung „Bautätigkeit und Immobilienmarkt in Südtirol – 2020“.