Bozen – Unter dem Motto „Auch Du“ startet das Weiße Kreuz die neue Mitgliederaktion 2022. Mitglied sein beim Landesrettungsverein bedeutet Rundum-Sicherheit für die ganze Familie, schnelle und professionelle Hilfe im Notfall, neue Dienstleistungsangebote in Ausnahmesituationen, freiwilliges Engagement und vieles mehr. Mehr als 135.000 Südtiroler und Südtirolerinnen sind als Mitglied bereits dabei und unterstützen den Verein maßgeblich in seiner Tätigkeit. Ihnen und hoffentlich vielen neuen Mitgliedern bietet das Weiße Kreuz auch heuer wieder interessante Jahresmitgliedschaften, die Sie sich ansehen sollten.

Seit Jahren bietet das Weiße Kreuz nun schon Jahresmitgliedschaften an und hat in den vergangenen Jahren ständig neue Leistungen einfließen lassen. Auch bei der diesjährigen Mitgliederaktion kann zwischen drei Jahresmitgliedschaften gewählt werden. Während Sie sich mit der Basismitgliedschaft Südtirol viele interessante Vorteile zu Hause sichern, können Sie sich mit dem Mitgliedschaften Weltweit und Weltweit plus auch im Ausland immer und überall auf das Weiße Kreuz verlassen. In die Basismitgliedschaft inkludiert sind folgende Vorteile: eine Anzahl von kostenlosen Krankentransporten, die Übernahme von anfallenden Rettungskosten, den kostenlosen Anschluss eines Haus- oder Mobilnotrufgeräts, den Besuch eines kostenlosen Erste-Hilfe-Grundkurses sowie das Stimmrecht bei der Teilversammlung in den Sektionen. Neben den genannten Vorteilen genießen Sie mit den Mitgliedschaften weltweit und weltweit plus auch schnelle Rückholungen und Verlegungen nach einem schweren Unfall oder Krankheitsverlauf einbegriffen, genauso wie Materialtransporte und die Übernahme von Such- und Bergungskosten.

Ganz nach dem Motto „Auch Du“ gehören die Mitglieder des Landesrettungsvereins zur großen Familie des Weißen Kreuzes. Familie und Gemeinschaft steht dabei an erster Stelle, weshalb sich die Mitgliedschaft auch hervorragend als Weihnachtsgeschenk eignet: Schenken, was Sinn macht.

Die Beiträge aus den Mitgliedschaften kommen in erster Linie den mehr als 3.600 Freiwilligen des Vereins zugute, welche im vergangenen Jahr auf ein Neues bewiesen haben, wie wertvoll sie für den Landesrettungsverein sind. Gleichzeitig werden mit den Beiträgen Leistungen unterstützt, die sonst nicht oder nur beschränkt finanziert werden können, wie zum Beispiel die landesweite Jugendaktivität.

Weitere Informationen können auf www.werde-mitglied.it abgerufen werden und unter der Telefonnummer 0471 444 310 beantworten Ihnen die Mitarbeiter des Weißen Kreuzes zu Bürozeiten etwaige Fragen. „Ich kann es nicht oft genug wiederholen: Danke, liebe Mitglieder, dass ihr uns mit einem Förderbeitrag unterstützt“, sagt Weiß-Kreuz-Präsidentin Barbara Siri. „Dieser Beitrag ist für uns ein Zeichen der Wertschätzung und des Vertrauens. Mehr als ein Fünftel der Südtiroler sitzt im Boot unserer großen Familie. Es tut gut, zu wissen, dass so viele Menschen hinter uns stehen.“ In dieselbe Kerbe schlägt auch Vereinsdirektor Ivo Bonamico: „Die Fördermitglieder sind eine tragende Säule unseres Vereins, denn sie unterstützen uns finanziell, was ihnen aber auch zugutekommt, denn dank unserer Angebote ist es eine Win-win-Situation. Als Dankeschön arbeiten wir daran, unsere Dienstleistungen von Jahr für Jahr zu verbessern.“