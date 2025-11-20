Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > audit familieundberuf: Arbeitgeber mit Vorbildwirkung
Zertifikate für 30 Arbeitgeber

audit familieundberuf: Arbeitgeber mit Vorbildwirkung

Donnerstag, 20. November 2025 | 15:53 Uhr
Die Vernetzung und das Voneinander-Lernen sind wichtige Aspekte des Audits. In einer Gesprächsrunde berichteten (v.l.) Franco Pauletto (Pompadour), Lukas Neumair (Jugenddienst Bruneck), Georg Kössler (VOG) und Alexandra Silvestri (HGV) im Gespräch mit Audit-Rat-Präsidentin Michela Morandini von ihren Erfahrungen.
Handelskammer Bozen/Othmar Seehauser
Schriftgröße

Von: Ivd

Bozen – Heute standen im Merkantilgebäude in Bozen wieder jene Arbeitgeber im Fokus, denen eine familien- und lebenphasenorientierte Unternehmenspolitik ein wichtiges Anliegen ist.

“Familienfreundliche Maßnahmen stellen einen echten Mehrwert dar, der die Attraktivität eines Unternehmens am Arbeitsmarkt deutlich erhöht”, hob Handelskammerpräsident Michl Ebner bei der Übergabe der Zertifikate des audit familieundberuf an 30 Südtiroler Arbeitergeber hervor. Auch für die Mitarbeitenden selbst sei es ein großer Vorteil, wenn sie bei der Vereinbarkeit von Arbeits- und Familienleben unterstützt werden: “Arbeitgeber, die sich mithilfe des audit familieundberuf auf diesem Weg begleiten lassen, übernehmen eine wichtige Rolle als Impulsgeber und Vorbilder”, unterstrich Ebner.

Familienlandesrätin Rosmarie Pamer rief dazu auf, dem Beispiel der insgesamt 119 zertifizierten Arbeitgeber zu folgen: “Familienfreundlichkeit ist ein großer Vorteil für alle, weil Vereinbarkeit eine familieninterne, aber auch eine gesellschaftliche und eine unternehmerische Dimension hat.” Das Land unterstütze dies, unter anderem indem bei den Beihilfen für betriebliche Investitionen zertifizierte Unternehmen mit Zusatzpunkten bedacht werden. Sie blicke darum mit großer Freude auf Arbeitgeber mit Vorbildwirkung und appellierte die Gelegenheit zu nutzen, um das Netzwerk familienfreundlicher Arbeitgeber weiter zu verdichten. Inputs dafür gab es unter anderem in einer Gesprächsrunde, bei der Arbeitgeber VOG, HGV, Jugenddienst Bruneck und Pompadour berichteten, dass der Einbezug der Mitarbeitenden, das Bewusstsein für bereits bestehende Maßnahmen oder das Vertrauen in die Mitarbeitend zu stärken wesentlich dazu beitragen ein motivierendes Arbeitsumfeld zu schaffen. Einleitend hatte die Moderatorin der Veranstaltung, Ressortdirektorin und Audit-Rat-Vorsitzende Michela Morandini, Zahlen und Daten zu den positiven Effekten familienfreundlicher Maßnahmen vorgestellt: “Vor allem die Arbeitszeiteinteilung ist ein wichtiger Faktor, damit Vereinbarkeit gelingt”, hielt Morandini fest.

30 Arbeitgeber schließen Stufe des Audits erfolgreich ab

Im Jahr 2025 haben insgesamt 30 Arbeitgeber eine Stufe des Zertifizierungsprozesses erfolgreich abgeschlossen: zwei (Pompadour Tè und der Südtiroler Sanitätsbetrieb) auf der höchsten Stufe Dialog, neun (Sozialgenossenschaft Casa Bimbo Tagesmutter, Hoku, Hotel Preidlhof, Jugenddienst Dekanat Bruneck, LignumHaus, Sozialgenossenschaft Paideias, RST, Stadtgemeinde Brixen und Stadtgemeinde Sterzing) haben das Re-audit Konsolidierung gemeistert und neun (Sozialgenossenschaft Baobab, Brigl, Eltern-Kind-Zentrum Bruneck, Förderfactory, Freie Universität Bozen, HGV und HGV Service Genossenschaft, Sozialgenossenschaft Mebo Coop, Ökoinstitut Südtirol und Sozialgenossenschaft SocialWork) haben das Re-audit Optimierung abgeschlossen. Insgesamt zehn Arbeitgeber haben sich erstmals auf den Weg gemacht und das Basis-audit erreicht: Elternverband hörgeschädigter Kinder, Euregio Group/Eurogest/Ad Acta/Infojuice, Hotel CampingPark Steiner, Kurverwaltung Meran, Limitis, Raiffeisen Information Service, Raiffeisenkasse St. Martin in Passeier, Seiser Alm Marketing und Tourismusvereine Kastelruth, Seis am Schlern, Seiser Alm, Völs am Schlern, Tiers am Rosengarten, Stadtwerke Brixen und VOG – Verband Südtiroler Obstgenossenschaften.

Auf diesem Weg zu mehr Vereinbarkeit werden die Arbeitgeber von Auditorinnen und Auditoren mit Rat und Tat begleitet. Im Rahmen der Feierlichkeiten wurde fünf neuen Auditorinnen und Auditoren die Lizenz für diese Arbeit überreicht: Daniela Messner, Andrea Mittermair, Sandra Moszner, Brunhild Pircher Pixner und Thomas Regele kommen zu den elf bereits aktiven Auditoren hinzu.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
“Sinner zahlt auch in Italien Steuern und macht die ‚Marke Italien‘ weltweit attraktiver”
Kommentare
68
“Sinner zahlt auch in Italien Steuern und macht die ‚Marke Italien‘ weltweit attraktiver”
Zentrale Bedeutung der Aufstiegsanlagen für Südtirol: Studie vorgestellt
Kommentare
29
Zentrale Bedeutung der Aufstiegsanlagen für Südtirol: Studie vorgestellt
Einst Architekt in Berlin, nun Einsiedler in den Dolomiten
Kommentare
20
Einst Architekt in Berlin, nun Einsiedler in den Dolomiten
Jannik Sinner relaxt am Gardasee
19
Jannik Sinner relaxt am Gardasee
Gibt es bald ein weißes Erwachen?
18
Gibt es bald ein weißes Erwachen?
Anzeigen
Abfallwirtschaft
Abfallwirtschaft
2026 bringt den digitalen Wendepunkt. Südtirol bereitet sich vor – die Gruppe Santini im Zentrum des Wandels
Fortschritt bei familienzentrierter Pflege
Fortschritt bei familienzentrierter Pflege
Feierliche Zertifikatsübergabe in Bozen
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 