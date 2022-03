Auf der Suche nach Fairness

Bozen – Über 12.300 Beratungsfälle, mehr als 42.000 Kontakte, eine Rekordsumme von über 3,5 Millionen für die Verbraucherinnen und Verbraucher rückerstritten – die Kennziffern zeigen, dass auch im zweiten Pandemiejahr die Verbraucherzentrale Südtirol (VZS) eine mehr als gefragte Anlaufstelle war. Ein kleiner Kalender-Rückblick zeigt dabei, wie vielfältig die Themen waren, welche an die Verbraucherschützer herangetragen wurden.

Jährlich zum Weltverbrauchertag, dem 15. März, zieht die Verbraucherzentrale Südtirol Bilanz über ihre Tätigkeit im abgelaufenen Jahr. 2022 hat sich der Weltverbrauchertag ein rundes Jubiläum: vor 60 Jahren, am 15. März 1962 entwarf US-Präsident John F. Kennedy in einer Rede vor dem Kongress die Grundzüge einer modernen Politik zum Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher.

Sparen, Energie und Pandemiefolgen

Diese drei Themenkreise haben die Verbraucherschützer das ganze Jahr über begleitet. Stärker als in den Vorjahren zeigten sich die Familien daran interessiert, die Sparpotentiale im Haushalt ausfindig zu machen. Daher hat die VZS zum Sparen informiert, aber auch ihr beliebtes Online-Haushaltsbuch nach mehr als 13 Jahren neu aufgelegt. Der Herbst war dann geprägt von den Nachrichten zur Energieteuerung, die die Bürger bis jetzt weiter beschäftigen. Weiter auf Trab hielten die Konsumentenschützer die vielen Fälle, in denen bereits bezahlte Leistungen aufgrund der Lockdowns nicht in Anspruch genommen werden konnten.

Finanz, Telefonie, Konsum führen Hitliste an

Bei den Beratungsfällen und Informationsanfragen hat sich an der „Hitliste“ wenig geändert: Telefonie, Finanzen und Konsumentenrecht sind nach wie vor die meist nachgefragten. Stolz präsentiert sich die Zahl der für die Verbraucherinnen und Verbraucher rückerstrittenen Summe, die auf ein Rekordhoch von über 3,5 Millionen Euro geklettert ist – der Großteil hiervon wurde am Verhandlungstisch im Vergleichsweg erwirkt.

Gerichtlicher Verbraucherschutz im In- und Ausland

Gerade die verschleppten Rechtsfragen aus dem Lockdown (welche Leistungen sind wie zu ersetzen?), die die Verbraucherschützer im Zeichen der Fairness zu lösen versuchten, zeigten erneut, dass Information und Beratung extrem wichtig und nicht wegzudenken sind, dass aber letzten Endes der Verbraucherschutz jedoch nur so stark ist, wie die Gerichtsbarkeit effizient ist. Dadurch gewinnen Musterklagen und kollektive Rechtsverfahren an Bedeutung, die jedoch auch immer das Damoklesschwert ihrer Finanzierbarkeit mit sich bringen. In einem großen „Rechtsabenteuer“ – der ersten grenzüberschreitenden Musterfeststellungsklage in Europa – wurde 2021 das Klageregister der Klage gegen die Volkswagen AG am Oberlandesgericht in Braunschweig eröffnet.