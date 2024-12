Ausbau des Glasfasernetzes in Untermais

Von: Ivd

Meran – Nach den Arbeiten in Obermais wird die Infranet AG in der Gemeinde Meran Anfang 2025 auch mit den Arbeiten zum Ausbau des Glasfasernetzes Untermais, Baulos 1, beginnen. Die Bauzeit wird etwa ein Jahr dauern. Es werden rund 850 Gebäude mit etwa 3.900 Wohn- oder Geschäftseinheiten an das Glasfasernetz angeschlossen. Für die Bürger ist das Teilstück des Glasfasernetzes bis zum Anschluss ins Gebäude kostenlos. Es ist lediglich eine Zustimmung erforderlich, falls Arbeiten auf dem Privatgrund nötig sind.

Umsetzung in drei Schritten

Im ersten Schritt werden die Grabungsarbeiten auf dem öffentlichen Grund durchgeführt. Dabei ist es wichtig, bereits im Vorfeld mit den Gebäudeeigentümern oder Mietern abzuklären, wo der Eintrittspunkt ins Grundstück und dann weiter ins Gebäude ist. In der zweiten Phase werden die nötigen Arbeiten auf dem Privatgrund durchgeführt. In der dritten Phase werden die Kabel eingezogen und die Übergabebox (BEP) montiert.

Verlegung in die Wohnung

Vor Aktivierung eines Internetdienstes ist es nötig, die Glasfaserverbindung von der Anschlussbox (BEP) bis in die Wohnung (OTO und Router) zu verlegen. Diese Arbeiten werden ebenfalls von der Infranet AG übernommen, jedoch erst bei Vertragsabschluss mit einem Provider. Die gesamte Tätigkeit dieser sogenannten „vertikalen“ Verbindung, startet mit dem Vertragsabschluss beim Provider. Hierbei fällt momentan ein einmaliger Betrag von 215 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer für die Erstinstallation an, welcher über den Provider verrechnet wird.

Zusammenarbeit von Infranet und der Gemeinde

Stadtrat Stefan Frötscher dankt der Infranet AG für die gute Zusammenarbeit. „Für Meran ist dieses Projekt ein großer Schritt auf dem Weg zu einer vollständigen Abdeckung des Stadtgebiets. Nach den Arbeiten in Obermais ist nun Untermais an der Reihe. Auch in diesem Ortsteil wird es unser Anliegen sein, alle Synergien zu nutzen, damit – in Absprache mit der örtlichen Polizei – die einzelnen Bauabschnitte mit möglichst wenig Unannehmlichkeiten für die Bürger und die Wirtschaftstreibenden durchgeführt werden können. Wir vertrauen auf ihr Verständnis, denn es handelt sich um eine Infrastruktur, die für unser heutiges und zukünftiges Meran von wesentlicher Bedeutung ist. Ob für Telemedizin, Smart-Working, Videoüberwachung, Freizeitgestaltung oder andere Dienste im Zusammenhang mit der Realität der Smart City, auf die Point-to-Point-Glasfasertechnologie können und wollen wir nicht verzichten“.

Das Breitbandnetz in Meran ist in drei technisch sinnvolle Gebiete-Cluster unterteilt worden: Obermais, Meran Stadt und Untermais mit Sinich. Alle Haushalte, Firmen, Schulen und öffentlichen Einrichtungen können dabei angeschlossen werden mit dem Ziel, eine flächendeckende Versorgung zu bieten.