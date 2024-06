Ausbau Meraner Bahnlinie: Direkter Austausch mit Bürgern gestartet

Von: luk

Bozen – Der zweigleisige Ausbau der Bahnlinie Bozen-Meran soll mehr Sicherheit, Zuverlässigkeit und kürzere Fahrzeiten bringen. Bei Infodays können sich Interessierte jetzt über das Vorhaben inormieren.

Bei vier Infodays wird der zweigleisige Ausbau der Bahnlinie zwischen der Landeshauptstadt Bozen und Meran in diesen Tagen den Interessensvertretungen und Grundeigentümern sowie allen Interessierten vorgestellt. Bei den Veranstaltungen nehmen auch Technikerinnen und Techniker des italienischen Schienennetzbetreibers RFI teil. Der erste Infoday fand heute in Bozen statt.

Strategisches Eisenbahnprojekt

“Der Ausbau der Meraner Bahnlinie ist ein strategisches Puzzlestück für eine moderne und zukunftsfähige Mobilität in Südtirol, bei der die Eisenbahn das Rückgrat bildet. Gemeinsam mit der Riggertalschleife, der Elektrifizierung der Vinschger Bahnlinie, dem Bau des Virgl-Bahntunnels in Bozen und dem Ausbau der Pustertalbahn wird deshalb in den nächsten Jahren der Ausbau des Bahnnetzes vorangetrieben”, sagt Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider. Im Falle der Meraner Bahnlinie investiere man nicht nur in die Sicherheit der Bahnlinie, sondern mit einer Fahrzeitverkürzung auf 26 Minuten zwischen Bozen und Meran auch deutlich in die Attraktivität des Bahnverkehrs. Außerdem sei geplant, dass künftig alle 30 Minuten ein Zug alle Haltestellen entlang der Strecke anfährt.

Offene und transparente Information zum Ausbau der Bahn

Und weil man von der strategischen Bedeutung des Ausbaus der Meraner Bahnlinie überzeugt sei, wolle man bei vier Informationsveranstaltungen alle Interessierten offen und transparent informieren. “Im Gespräch in kleinen Gruppen nutzen wir die Infodays, um über den derzeitigen Stand der Arbeitsunterlagen zu informieren”, sagt Martin Vallazza, Direktor des Landesressorts für Mobilität. Nach den zahlreichen Gesprächen, die in den vergangenen Monaten bereits mit Gemeinde- und Interessensvertretungen stattgefunden hätten, nähere man sich Schritt für Schritt einer optimierten Trassenführung an. Der Schieneninfrastrukturbetreiber RFI wird nun die gesammelten Informationen in die weiteren Projektarbeiten einfließen lassen.

Nächste Infodays zum Bahnausbau Meran-Bozen

Die nächsten Veranstaltungen finden – wiederum jeweils am Nachmittag zwischen 14.00 und 20.00 Uhr – in Burgstall, Terlan und Meran statt:

Freitag, 28. Juni 2024, Burgstall, Ratssaal, Gemeindehaus

Donnerstag, 4. Juli 2024, Terlan, Raiffeisenhaus, Dr.-Weiser-Platz 5

Freitag, 5. Juli 2024, Meran, Bürgersaal Mairania, Otto-Huber-Straße 8