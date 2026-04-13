Austausch und klare Perspektiven für Bruneck

Von: mk

Bruneck – Kürzlich hat in Bruneck die Jahresversammlung der Ortsgruppe Bruneck des Hoteliers- und Gastwirteverbandes (HGV) stattgefunden. Im Mittelpunkt standen aktuelle tourismuspolitische Themen, die Zukunft des Tourismusstandorts Bruneck sowie der Wunsch nach einem stärkeren Austausch unter den Betrieben.

HGV-Ortsobfrau Daniela Aichner verwies in ihrem Bericht auf die Bedeutung eines regelmäßigen Austauschs innerhalb der Ortsgruppe. Eine unter den Mitgliedern durchgeführte Umfrage habe gezeigt, dass der Wunsch nach mehr Vernetzung und Abstimmung groß sei. Aichner berichtete zudem über den Wirtschaftsstammtisch und die dort gesammelten Anliegen an die neue Gemeindeverwaltung, darunter Fragen der Mobilität, der Zusammenarbeit mit der Ortspolizei, der Beleuchtung und Kennzeichnung von Radwegen sowie weiterer infrastruktureller Verbesserungen. Mit Blick auf die vergangene Wintersaison bezeichnete sie die Olympischen Spiele als wichtige Chance, Südtirol international zu präsentieren. Nun gelte es, an diese Sichtbarkeit anzuknüpfen und die positiven Effekte weiter zu nutzen.

HGV-Bezirksobmann Thomas Walch unterstrich die Bedeutung eines geeinten Auftretens des Sektors. Auch in Bezug auf Olympia zeigte er sich überzeugt, dass die Entscheidung für die Austragung in Südtirol richtig gewesen sei und die damit verbundenen Infrastrukturen langfristig einen Mehrwert bringen werden.

Benedikt Werth, Leiter der Verbandsentwicklung im HGV, informierte über aktuelle Entwicklungen rund um die Tourismuszonen. Zudem betonte er, dass der HGV in seiner Kommunikation weiterhin gezielt auf die Stärkung der Tourismusakzeptanz in der Bevölkerung setze.

An der Jahresversammlung nahm auch Bürgermeister Bruno Wolf teil. Er ging unter anderem auf die Zukunft des Universitätsstandorts Bruneck und auf das Strategiepapier „Standort Bruneck 2030“ ein. Ziel sei es, mögliche Veränderungen beim bestehenden Ausbildungsangebot mit tragfähigen Zukunftslösungen für Bruneck zu verbinden. Zudem stellte er die neue Hoi-Card vor, die Bürgerinnen und Bürgern der fünf Gemeinden des Tourismusvereins verschiedene touristische Angebote zugänglich macht und damit auch einen Beitrag zur Tourismusgesinnung leisten soll.

Abgerundet wurde die Ortsversammlung durch Informationen zu aktuellen Themen und Dienstleistungen des HGV von Seiten des Bezirkskoordinators Reinhold Schlechtleitner.