“Auswirkungen der US-Wahlen auf die Finanzmärkte”

Von: luk

Bozen – Was bedeutet die Wahl von Donald Trump für die Finanzmärkte und wie reagiert die Börse darauf? Bei seinem Vortrag im Rahmen der drei Herbstveranstaltungen des Raiffeisen InvestmentClubs ließ Stefan Riße, Kapitalmarktstratege bei Acatis Investment KVG, keine Zweifel daran, dass die Wahl von Donald Trump große Veränderungen für Europa und damit auch für uns in Südtirol einleitet.

„Diese Präsidentschaft kann die USA und die ganze Welt verändern, wie kaum eine andere zuvor. Donald Trump konnte eine unglaubliche Machtfülle erzielen und wird demnach mindestens zwei Jahre bis zu den Midterm-Wahlen durchregieren. Im Gegensatz zu seiner ersten Präsidentschaft wird er sich mit willfährigen Ministern umgeben und die Macht staatlicher Kontrollinstanzen schmälern.“

Für Europa erwartet Stefan Riße negative Auswirkungen durch die geplante America-First-Politik, v.a. die geplanten Zölle würden nicht nur die Automobilbauer aus Deutschland treffen. Auch geopolitisch stehe für Europa viel auf dem Spiel: „Trump möchte den Krieg mit der Ukraine innerhalb von 24 Stunden beenden. Das ist nur mit einer Erpressung der Ukraine vorstellbar im Sinne, wir liefern Euch keine Waffen mehr, ihr tretet die Ostgebiete ab und Russland schließt auf dieser Basis mit euch Frieden.“ Ein solcher Kompromiss würde den Wirtschaftsstandort Europa stark schwächen, weil die Gefahr bestünde, dass Russland in seinem Expansionsdrang nicht aufzuhalten ist. „Unternehmen, die investieren, brauchen Planungssicherheit, sonst investieren sie in anderen Teilen der Welt“, unterstrich der Kapitalmarktstratege. Allerdings wisse man noch nicht, was Donald Trump von seinem angekündigten Programm alles umsetzen werde.

An den drei Abenden in Südtirol sprach der Finanzexperte Stefan Riße neben den Auswirkungen der US-Wahlen auch über die zu erwartende Inflation, mögliche Unternehmensgewinne und den Welthandel. Den Mitgliedern des InvestmentClubs lieferte er wertvolle Impulse für ihre eigene Geldanlage.

Der Obmann des Raiffeisen InvestmentClub, Gernot Häufler, verwies in seiner Begrüßung darauf, dass es mit den US-Wahlen nicht schwer war, ein aktuelles Thema für die Herbstveranstaltungen des Raiffeisen InvestmentClub zu finden: „Inzwischen hat Trump überlegen gewonnen. Und mit Stefan Riße ist es uns gelungen, einen passionierten Börsianer nach Südtirol zu holen, der sich eingehend mit dem Thema befasst hat.“

Nach dem Hauptvortrag konnte das Publikum am ersten Abend die Kellerei Meran Burggräfler, Marling unter der fachkundigen Führung von Kellermeister Stefan Kapfinger besichtigen. Am zweiten Abend führte Reinhard Brunner, CFO von Rothoblaas durch das Kurtatscher Unternehmen und in Bruneck präsentierte Tobias Hitthaler, Betriebsleiter der Intercable Arena, die Sportstätte und Jochen Schenk, Geschäftsführer des HC Pustertal, gewährte einen Blick hinter die Kulissen des Vereins.

Seit 2011 organisiert der Raiffeisen InvestmentClub Veranstaltungen für seine Mitglieder und lädt regelmäßig herausragende Finanzexpert*innen nach Südtirol.