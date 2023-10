Bozen – Eine Verschnaufpause von der Alltagsroutine soll die Erholungswoche „Auszeit von der Pflege” sein, die vor über zehn Jahren vom Katholischen Familienverband Südtirol (KFS) in die Wege geleitet und auch heuer wieder von der Familienagentur finanziell unterstützt wurde. Insgesamt 14 Personen, sieben Angehörige zusammen mit ihren sieben „Schützlingen”, haben vergangene Woche im Hotel Masatsch in Oberplanitzing daran teilgenommen.

Dank dem vielfältigen Betreuerinnen Team und der drei Referentinnen, die langjährige Hauptreferentin sowie Kräuter-, Garten-, und Kneipp Expertin Hildegard Kreiter, die Neuro- Mentaltrainerin und ehemalige Pflegehelferin Ruth Rieder und die Neuro- Mentaltrainerin Doris Ebner, wurde heuer das Spektrum an Angeboten erheblich erhöht. Das Programm war einladend und abwechslungsreich: viele Spaziergänge, zwei Workshops für die Angehörigen für ein besseres Alltagsmanagement und Tipps um Zeit für sich zu gewinnen, Fahrten mit inklusionsfähigen Elektrofahrrädern, ein Ausflug auf die Mendel und zu den Eppaner Eislöchern, eine Seniorenolympiade, basteln mit Kräutern und noch vieles mehr waren angesagt. Abseits von Hektik und Routine waren Entspannung und Erholung das Ziel. Ein teilweise getrenntes Programm für Angehörige und zu Pflegende, ermöglichte für die begeisterten Teilnehmer/innen eine Verschnaufpause von der Alltagsroutine. „Die Woche war sehr gut, wir haben uns sehr amüsiert”, sagt Rita Eisendle aus Sterzing und Irma Caldonazzi, (Lana) meint: „Diese Erholungswoche hat uns sehr gefallen, ist aber leider zu schnell verflogen. Wir kommen gerne wieder, wenn die Gesundheit mitspielt.” Auch Maria Thalmann (Sexten) ist begeistert: „Eine einmalige Erfahrung, eine wortwörtliche Auszeit von der Pflege sollte öfters angeboten werden.”

Zu Ende der Erholungswoche besuchten Landesrätin Waltraud Deeg und die KFS-Bezirksleiterin für Überetsch/Unterland Sieglinde Aberham die Gruppe und tauschten sich über Alltagsproblematiken und die Wichtigkeit solcher Projekte, wie es die KFS-Erholungswoche „Auszeit von der Pflege“ ist, aus.

„Für mich war diese Woche eine neue Erfahrung, die mich sehr beeindruckt und berührt hat und ich wünsche mir sehr, dass es die ‚Auszeit von der Pflege‘ auch 2024 geben wird“, so die KFS-Projektleiterin Elisa Berger, „denn es ist uns wichtig, weiterhin Urlaubsangebote für Pflegebedürftige und ihre Angehörigen in jeder Altersklasse zu schaffen, damit auch sie ab und zu abschalten und entschleunigen können. Ein großes Danke an die Vereinigung FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) Alto Adige Südtirol für die Sponsorisierung des Fahrradverleihs.”