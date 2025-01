Auto-Produktion in China knackt 2024 wohl Marke von 30 Mio.

Von: APA/AFP

Im vergangenen Jahr sind in China mehr als 30 Millionen Fahrzeuge produziert worden. Das geht aus einer Hochrechnung des deutschen Auto-Experten Ferdinand Dudenhöffer hervor. “Das ist das erste Mal in der Geschichte der Autoindustrie, dass ein Land die 30 Millionen Fahrzeug-Produktionsgrenze in einem Jahr übertrifft”, erklärte er.

Für Deutschland erwartet der Experte 4,4 Millionen produzierte Fahrzeuge im Jahr 2024 – das wären nur etwas mehr als die Produktion des chinesischen Marktführers BYD. Der Konzern aus Shenzen verzeichnete im vergangenen Jahr ein Absatzplus von 41,3 Prozent auf knapp 4,3 Millionen Autos, wie aus am Mittwoch veröffentlichten Daten hervorgeht.

BYD baut ausschließlich Plugin-Hybride und reine Elektrofahrzeuge. Im vierten Quartal löste der Konzern den US-Autobauer Tesla als größten E-Autohersteller der Welt ab. Im vergangenen Jahr legte nach Angaben von Autoexperte Dudenhöffer allerdings die Bedeutung von Plugin-Hybriden zu: Der Anteil reiner Elektrofahrzeuge an der BYD-Produktion sank von 52 auf 42 Prozent.