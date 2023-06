Autotest Südtirol GmbH feiert 40 Jahre

Franzensfeste – Autotest Südtirol, mit Sitz in Franzensfeste, hat am Samstag, 10. Juni, das 40-jährige Bestehen gefeiert und zugleich das neue Produktionsgebäude eingeweiht. „Wir haben entschieden, gemeinsam mit unseren Mitarbeiter:innen und ihren Familien zu feiern, um ihnen für die bisher geleistete Arbeit zu danken“, unterstreicht Andrea Vantaggi, CEO des Unternehmens. „Es war uns eine große Ehre, dass bei der Feier in Franzensfeste auch Dr. Lutz Helmig und Dagmar Helmig, Inhaber der Aton GmbH, sowie Manfred Hahl, Aufsichtsratspräsident der Autotest, dabei waren. Begrüßen durften wir zudem den Bürgermeister und Vizebürgermeister von Franzensfeste, sowie viele andere Partner, die unser Unternehmen in all diesen Jahren unterstützt haben, aber auch die Ansprechpartner der Unternehmen, die die neue Produktionshalle errichtet haben.“

Die neue Produktionshalle

Die neue Produktions- und Logistikhalle, die ohne Innensäulen konzipiert ist, bietet maximale Flexibilität bei der Nutzung der Halle. Ob Werkzeuglager, Instandhaltung, Logistik, Montage oder Produktion, sämtliche Prozesse lassen sich optimal und effizient planen. Die gesamte Produktionsfläche wurde somit um 21 Prozent größer und wuchs von 6.500 Quadratmeter auf 7.900.

Die Unternehmensgeschichte

Die Geschichte der 1983 in Lana von Joseph Unterholzner gegründeten Autotest ist mit jener der Westan, die von Albert Kaufmann in Franzensfeste gegründet und 2005 an Autotest verkauft wurde, eng verbunden. Seit April 2022 gehört Autotest Südtirol GmbH der Aton GmbH.

„Dieses Jubiläum sollte eine Gelegenheit sein, um dem Werk in Franzensfeste eine klare Identität zu geben. Heute ist Autotest Südtirol mit seinen 110 Mitarbeitern in Südtirol das Kompetenzzentrum für Spritzgusstechnik und wichtigster Hersteller der Plastikkomponenten für die gesamte Gruppe“, betont Andrea Vantaggi.

Autotest Südtirol setzt 2023 auf eine Umsatzsteigerung von 25 Prozent, wodurch ein Umsatz von 35 Mio. Euro jährlich erreicht werden sollte. Ziel ist es, auf 50 Mio. innerhalb 2026 zu kommen.