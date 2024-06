Bäuerliche Senioren danken für 35 Jahre

Von: mk

Bozen – Vor 35 Jahren, im Juni 1989, fand im Kulturheim Gries in Bozen die offizielle Gründung der Seniorenvereinigung im Südtiroler Bauernbund statt. Anlässlich dieses Jubiläums luden die Landesausschussmitglieder vor Kurzem zu einer Feier ein.

Die 35-Jahr-Feier der Seniorenvereinigung im Südtiroler Bauernbund wurde mit einem Gottesdienst im bekannten und beliebten Wallfahrtsort Maria Weißenstein eingeleitet. Anschließend wurde auf der nahegelegenen „Schönrastalm“ ein gemeinsames Mittagessen mit geselligem Beisammensein veranstaltet.

„Nachdem die letzten fünf Jahre seit unserer 30-Jahr-Feier vor allem wegen der Corona-Pandemie keine leichte Zeit für uns Seniorinnen und Senioren waren, haben wir im Landesausschuss beschlossen, an unserem 35. Geburtstag den Dank und die Gemeinschaft in den Mittelpunkt zu stellen“, erklärte Landespräsidentin Theresia Agreiter Larcher. So sei man auf das Programm mit einer Hl. Messe und einem Fest an zwei ganz besonders schönen Orten gekommen. „Die stolze Zahl von rund 250 Anwesenden zeigte, dass wir damit die richtige Wahl getroffen haben“, freute sich die Landespräsidentin.

„Die Gründung war wichtig und richtig“

Der Gottesdienst wurde vom Seniorenseelsorger der Diözese Bozen-Brixen, Josef Torggler, gestaltet und von der Singgruppe der Ortsgruppe Jenesien der Seniorenvereinigung unter der Leitung von Klara Altstätter Mair musikalisch umrahmt. Zur feierlichen Stimmung trugen weiters der Einzug des Fähnrichs Viktor Peintner mit der Fahne der Vereinigung und die von der Landespräsidentin und ihren beiden Stellvertretern Rita Vantsch Verginer und Johann Weissensteiner vorbereiteten Texte bei.

„Dass es vor 35 Jahren Menschen gab, die die Notwendigkeit der Gründung der Seniorenvereinigung im Südtiroler Bauernbund erkannt haben, hat sich als wichtig und richtig erwiesen“, sagte der Seniorenseelsorger in seiner Predigt und unterstrich: „Ihnen und allen, die die Vereinigung in all den Jahren weitergetragen haben, sind wir heute sehr dankbar, denn ohne ein lebendiges Vereinsleben würde in unserer Gesellschaft ein wesentlicher Bestandteil fehlen!“

„Danke, dass du dabei bist“

Die Dankbarkeit brachten die Landesausschussmitglieder schließlich auch mit einem Geschenk, bestehend aus einem Holzkreuz und einem Mundartgedicht, zum Ausdruck. „Das Kreuz haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hauses Slaranusa der Lebenshilfe Vinschgau für uns angefertigt. Dadurch haben wir einerseits ein einzigartiges und wunderbares Produkt bekommen und andererseits ein tolles Projekt der Lebenshilfe unterstützen dürfen“, betonte Theresia Agreiter Larcher.

Das Mundartgedicht habe Anna Steinacher aus Verdings/Klausen eigens für die 35-Jahr-Feier gedichtet, erklärte die Landespräsidentin. Beides zusammen solle jede und jeden Einzelnen daran erinnern, wie wertvoll ihr bzw. sein Einsatz für die Seniorenvereinigung und damit für die älteren Menschen im Land ist.

„Schaut gut auf euch selbst“

Auf der „Schönrastalm“ erinnerte der Ehrenpräsident Gottfried Oberstaller in seiner Festrede an die Entwicklung der Organisation in den letzten 35 Jahren. Ganz besonders erfreut zeigte er sich darüber, dass die Ausschussmitglieder und die Gruppen trotz der Corona-Pandemie weitergemacht haben und die Seniorenvereinigung heute stärker ist als je zuvor. „Es ist einfach schön, zu sehen, wie gerne die Leute zu uns kommen. Dafür gebührt allen Funktionärinnen und Funktionären ein aufrichtiges Vergelt’s Gott!“, unterstrich der Ehrenpräsident.

Die Landesbäuerin Antonia Egger Mair hob in ihren Grußworten hervor, wie wichtig es sei, dass die Seniorinnen und Senioren selbst auf sich schauen und auch außerhalb von Familie und Hof eine schöne Zeit haben. „In diesem Sinn ist so ein Fest wie heute genau die richtige Initiative“, lobte sie die Veranstalter.

Auch der Bauernjugend-Landesobmann Raffael Peer und der Bauernbund-Ehrenobmann Leo Tiefenthaler sowie Otto von Dellemann, der Vorsitzende des Südtiroler Seniorenbundes, gratulierten der Seniorenvereinigung zu ihrem 35. Geburtstag.

Bei einem sehr guten Essen, vorbereitet vom Team der „Schönrastalm“, und einer flotten Musik, aufgespielt von der Musikgruppe „Die Jochgeyer“, verbrachten die Jubilare schließlich noch einen unterhaltsamen Nachmittag. Und am Abend hieß es dann allen Seiten: „Das war heute ein richtig schöner Tag, so einen könnt ihr ruhig öfters wieder organisieren!“