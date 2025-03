Bahnhof Bozen wird fahrradfreundlicher

Von: luk

Bozen – Das Land treibt den Ausbau nachhaltiger Mobilität weiter voran: Landesrat Daniel Alfreider und Sandra Weger, Projektleiterin für Projects & Facility Management bei der Südtiroler Transportstrukturen AG Sta, haben am 17. März einen Lokalaugenschein für die Einrichtung der “Bozen Bike Station Garibaldi” gemacht. Ziel des Mobilitätsressorts des Landes ist es, eine sichere, gut zugängliche Fahrradabstellanlage direkt am Bahnhof Bozen zu schaffen und so den Radverkehr optimal mit der Bahn zu verknüpfen. Dafür braucht es einige Anpassungsarbeiten und die Integration in städtebauliche Konzepte (DOCFAP).

“Radwege allein reichen nicht – wir brauchen auch sichere und gut erreichbare Fahrrad-Stationen. Mit der neuen Bike Station Garibaldi schaffen wir genau das: eine moderne, geschützte Abstellmöglichkeit, die Bahn- und Radverkehr optimal verbindet und nachhaltige Mobilität in Bozen weiter stärkt”, betont Landesrat Alfreider.

Verschiedene Stellplatztypen für Fahrräder direkt am Bozner Bahnhof

Das Projekt wird von Sta gemeinsam mit dem italienischen Schienennetzbetreiber RFI geplant. “Für Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer wird die Bike Station verschiedene Stellplatztypen für Fahrräder bieten; zudem wird sie ins landesweite Verwaltungskonzept für Fahrradboxen RADLbox integriert sein”, erläutert Projektleiterin Weger. Entlang der Garibaldi-Straße sollen die drei Gebäude der Bike Station eine einheitliche Fassade erhalten und sich optimal in das städtische Umfeld einfügen. Ein durchgehender Fahrrad- und Fußgängerbereich von etwa drei Metern Breite entlang der Bahnstrecke soll für eine sichere Verbindung sorgen. Die bestehende Zufahrtsrampe bleibt für Wartungsarbeiten erhalten.

“Die Bike Station Garibaldi ist Teil eines größeren Mobilitätsmanagements und ergänzt weitere Infrastrukturvorhaben wie die geplanten Projekte am Virgl oder das ARBO-Projekt”, sagt Alfreider.