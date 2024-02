Basisbildung im KVW: Aktion Blumensamen

Bozen – Nach der erfolgreichen Einführung des Pilotprojektes „Besser Lesen und Schreiben für Erwachsene“ in Schlanders im Herbst 2022 und der Eröffnung der zwei weiteren Unterstützungsstellen in Bozen und Bruneck im Herbst 2023 gilt es nun weiterhin wichtige Sensibilisierungsarbeit zu leisten.

Pünktlich zum internationalen Tag der Muttersprache am 21. Februar, fand deshalb in Bozen die Blumensamen-Aktion der KVW Bildung und des Amts für Weiterbildung, in Zusammenarbeit mit einigen Gärtnereien der Gärtnervereinigung Südtirol statt. Wer an diesem Tag in Bozen in die Gärtnerei ging, hat zu seinem Einkauf ein mit Blumensamen gefülltes Säckchen erhalten, zusammen mit dem Hinweis zum Projekt und den Unterstützungsstellen. Der Gedanke dahinter: Die eigenen Kompetenzen können wie eine Blume wachsen, solange sie gefördert, bzw. gepflegt werden.

Zeitgleich wurden interessierte Passanten an einem Infostand am Kornplatz in Bozen auf das Phänomen der geringen Lese- und Schreibkompetenz unter Erwachsenen aufmerksam gemacht.

Wer wollte, konnte sich anhand einfacher Selbsterfahrungsübungen in die Lage einer betroffenen Person versetzen, um den Druck, den Frust und den Stress nachzuempfinden, denen diese aufgrund ihrer Schwierigkeiten täglich ausgeliefert ist. „Wegschauen hilft weder den Betroffenen noch der Gesellschaft.“

Im Frühjahr steht am 21. März noch eine weitere Blumensamen-Aktion im Pustertal auf dem Programm. Auch hier wird, zusätzlich zur Verteilung der Säckchen in ausgewählten Gärtnereien, ein Infostand im Zentrum von Bruneck aufgestellt.