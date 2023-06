Bau der neuen Brücke Patscheid in Langtaufers startet

Langtaufers – Am heutigen 12. Juni beginnen die Arbeiten zur Errichtung der neuen Brücke über dem Patscheiderbach an der Landesstraße bei Langtaufers. Damit werde eine Gefahrenstelle entschärft, so LR Alfreider.

Nach Murenabgängen 2019 war die Brücke Patscheid auf der Landesstraße bei Langtaufers (LS 49) zwischen Graun und Melag mit Betonelementen provisorisch gesichert worden. Die Fahrspuren waren dadurch enger geworden. Seit heute, 12. Juni, wird nun die bestehende Brücke abgebrochen und eine neue Brücke errichtet.

Für den Verkehr wird in der Bauphase eine ampelgeregelte Umleitung mit abwechselnden Einbahnverkehr eingerichtet. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis zum Herbst andauern.

“Dieser Eingriff ist nach den Ereignissen von 2019 unausweichlich. Durch die Anpassungen wird nicht nur die Brücke besser befahrbar, vor allem wird auch die Durchflussmenge im Bachbett vergrößert, was künftig zu mehr Sicherheit führen soll“, unterstreicht Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider.

Wie der Planer Andreas Pider vom Amt für Straßenbau West erklärt, “wird der Durchflussquerschnitt wesentlich erhöht: Dies gelingt durch die Vergrößerung der Spannweite sowie durch die talseitige Verschiebung des Straßenverlaufs um etwa 2,7 Meter im Bereich der Brücke und durch die Anhebung der Straße um etwa einen Meter.” Dadurch werde die Sicherheit des Straßenabschnittes und der Schutz vor Murgängen und Überschwemmungen deutlich verbessert.

Im Zuge der Arbeiten wird zudem auch der Straßenunterbau auf einer Länge von rund 150 Metern ausgetauscht. Dieser war dringend sanierungsbedürftig, da die Landesstraße große Frostschäden aufwies.

Die Arbeiten werden vom Bauunternehmen Hofer Tiefbau ausgeführt. Das Land investiert rund 950.000 Euro in die neue Brücke.