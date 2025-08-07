Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Bauabschlüsse sinken stark
ASTAT-Erhebung

Bauabschlüsse sinken stark

Donnerstag, 07. August 2025 | 14:50 Uhr
Baustelle_500_0849_Baustelle_NEU
lpa/Peter_Daldos
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Das Statistikamt ASTAT hat die vorläufigen Daten zu den Baugenehmigungen und abgeschlossenen Bauten im ersten Halbjahr 2025, die von den Gemeinden mitgeteilt wurden, veröffentlicht.

Im ersten Halbjahr 2025 wurden Baugenehmigungen für insgesamt 1.506 Tausend m³ ausgestellt, 1,7 Prozent mehr als im selben Zeitraum des Vorjahres.

Die Bauabschlüsse sinken stark von 1.120 Tausend m³ (1. Halbjahr 2024) auf 502 Tausend m³ im ersten Halbjahr 2025 (-55,2 Prozent).

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 1 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Puezalm in Gröden: Wolf reißt 40 Schafe 
Kommentare
120
Puezalm in Gröden: Wolf reißt 40 Schafe 
PS-Wahnsinn in den Dolomiten – VIDEO
Kommentare
85
PS-Wahnsinn in den Dolomiten – VIDEO
Wolf-Entnahme im Vinschgau vorerst gestoppt
Kommentare
79
Wolf-Entnahme im Vinschgau vorerst gestoppt
Leere Strände, volle Dolomiten: Sommer in Italien
Kommentare
67
Leere Strände, volle Dolomiten: Sommer in Italien
Bärenalarm bei Kaltern
Kommentare
51
Bärenalarm bei Kaltern
Anzeigen
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
First20:
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Ready for New Work:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 