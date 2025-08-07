Von: luk

Bozen – Das Statistikamt ASTAT hat die vorläufigen Daten zu den Baugenehmigungen und abgeschlossenen Bauten im ersten Halbjahr 2025, die von den Gemeinden mitgeteilt wurden, veröffentlicht.

Im ersten Halbjahr 2025 wurden Baugenehmigungen für insgesamt 1.506 Tausend m³ ausgestellt, 1,7 Prozent mehr als im selben Zeitraum des Vorjahres.

Die Bauabschlüsse sinken stark von 1.120 Tausend m³ (1. Halbjahr 2024) auf 502 Tausend m³ im ersten Halbjahr 2025 (-55,2 Prozent).