Bauernbund-Landesversammlung: Gedenken an Gaismair und Zukunftsausblick

Von: luk

Bozen – Die 78. Landesversammlung des Südtiroler Bauernbundes stand im Zeichen des 500. Jahrestags der Tiroler Bauernkriege. Eine multimediale Inszenierung erinnerte an den Bauernführer Michael Gaismair und seine Forderungen nach mehr Gerechtigkeit und Mitbestimmung.

Landesobmann Daniel Gasser zog Parallelen zur Gegenwart: Auch heute sei es für viele Bauern schwierig, allein von der Landwirtschaft zu leben. Er forderte faire Preise, Herkunftskennzeichnungen und eine stärkere Wertschätzung bäuerlicher Arbeit. Gleichzeitig zeigte er sich zuversichtlich, dass die Landwirtschaft mit Innovation und Vernetzung eine Zukunft habe.

Bei einer Podiumsdiskussion sprachen Experten über die Bedeutung von Glaubwürdigkeit, Allianzen und Heimatverbundenheit für die Bauernschaft.

Geehrt wurden zudem Georg Mayr, ehemaliger Bauernbund-Landesobmann, mit der Ehrenmitgliedschaft, sowie Bernhard Burger mit dem Ehrenzeichen in Gold. Der Viktoria-Steinkeller-Stiftungspreis ging an die Familie Lun für die vorbildliche Sanierung des Duregghofs in Jenesien.

Landeshauptmann Arno Kompatscher würdigte die Bedeutung der Landwirtschaft für Südtirol und sicherte Unterstützung der Landesregierung zu. Der EU-Abgeordnete Herbert Dorfmann verwies auf eine neue Wertschätzung der Landwirtschaft in Brüssel, während Senator Meinrad Durnwalder von guten Kontakten nach Rom berichtete.

Mit Blick auf die Gemeinderatswahl am 4. Mai rief der Bauernbund zur aktiven Mitgestaltung auf. „Diese Wahl hat einen ganz besonderen Stellenwert, nicht zuletzt wegen des Gemeindeentwicklungsprogramms.“