Bauernbund-Weiterbildung lud zum Referententag

Bozen – Als Dank für hochwertige Weiterbildungsveranstaltungen hat die Bauernbund-Weiterbildungsgenossenschaft die Referentinnen und Referenten zum Referententag in den NOI Techpark eingeladen. Höhepunkt war der Vortrag des bekannten Schweizer Gedächtnistrainers Gregor Staub.

Über 30.700 Personen haben im vergangenen Jahr an den von der SBB-Weiterbildungsgenossenschaft organisierten Lehrgängen und Kursen in Präsenz und online teilgenommen, berichtete der Leiter der Weiterbildungsgenossenschaft, Christoph Falkensteiner. Bauernbund-Obmann Leo Tiefenthaler und Direktor Siegfried Rinner hoben die große Bedeutung der Genossenschaft für die Landwirtschaft und die hohe Qualität des Angebots hervor. Auf den vielen Veranstaltungen werde das neueste Wissen vermittelt. Gleichzeitig achte die SBB-Weiterbildung immer darauf, dem aktuellen Weiterbildungsbedarf der Bäuerinnen und Bauern gerecht zu werden.

Als Dank für ihren Einsatz lud die SBB-Weiterbildungsgenossenschaft die Referentinnen und Referenten wieder zum Referententag – dieses Mal in den NOI Techpark. Höhepunkt war der Vortrag des international renommierten Gedächtnistrainers Gregor Staub, der im gesamten deutschen Sprachraum Hallen mit tausenden Zuhörern füllt. Er erklärte Methoden, wie man sich in kürzester Zeit komplexe Inhalte und lange Zahlen merken und sie im Langzeitgedächtnis abspeichern kann. Zudem gab er einen Einblick in die vedische, in Indien praktizierte Mathematik, mit der man auch bei anspruchsvollen Multiplikationen schnell zum Ergebnis kommt.

SBB-Vizedirektor Ulrich Höllrigl informierte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer über die Herausforderungen in der Landwirtschaft. Im Anschluss lernten sie noch den NOI Techpark kennen.