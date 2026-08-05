Baugewerbe in Südtirol mit Nachfragerückgang

Von: Lukas Unterkofler

Bozen – Das Geschäftsklima im Baugewerbe bleibt insgesamt positiv: Fast neun von zehn Unternehmen erwarten heuer eine zufriedenstellende Ertragslage. Allerdings berichten die Betriebe von einer Abschwächung der Nachfrage. Dies geht aus der Sommerausgabe des Wirtschaftsbarometers vom WIFO − Institut für Wirtschaftsforschung der Handelskammer Bozen hervor.

Im Baugewerbe rechnen 88 Prozent der Unternehmen damit, im Jahr 2026 eine (zumindest) zufriedenstellende Ertragslage zu erzielen, auch dank der Preisanhebungen, die zur Kompensation der gestiegenen Kosten vorgenommen wurden. Allerdings verfestigen sich einige Anzeichen einer konjunkturellen Abschwächung, die bereits bei der Frühjahrserhebung sichtbar waren: Insbesondere erwarten die Unternehmen heuer einen Rückgang der Umsätze und eine leichte Verringerung der Investitionen. Die Auslastung der Produktionskapazität dürfte leicht unter 90 Prozent liegen. Auf dem Arbeitsmarkt zeigt sich eine weitgehende Stagnation: Die Zahl der unselbstständig Beschäftigten lag in der ersten Jahreshälfte 2026 durchschnittlich bei etwas mehr als 18.100 und damit um 0,3 Prozent über dem Wert des Vorjahreszeitraums.

Auf Ebene der einzelnen Branchen betrifft die Abschwächung der Nachfrage vor allem die Unternehmen im Hochbau sowie im Bereich der Gebäudeinstallation und sonstigen Fertigstellungsarbeiten. Die Tiefbausparte, die heuer noch von den Investitionen im Zusammenhang mit dem Nationalen Aufbau- und Resilienzplan (PNRR) profitiert, weist hingegen stabile Umsätze und eine fast durchwegs zufriedenstellende Ertragslage auf.

Der Präsident der Handelskammer Bozen, Michl Ebner, verweist auf das Potenzial ungenutzter Flächen, um dem Wohnungsmangel in den Südtiroler Städten entgegenzuwirken: „Die Freigabe von Flächen wie dem Bozner Bahnhofsareal oder den aufgelassenen ehemaligen Kasernen in verschiedenen Gemeinden würde einerseits die Schaffung neuer Wohnungen für Familien und Arbeitskräfte ermöglichen. Andererseits würde sie dazu beitragen, das Tätigkeits- und Beschäftigungsniveau im Baugewerbe zu sichern.“

Die Stellungnahmen der Vertreter der Wirtschaftsverbände:

Christian Egartner, Präsident des Baukollegiums

„Die unsichere weltpolitische Lage, explodierende Rohstoffpreise – davon bleibt auch die Südtiroler Bauwirtschaft nicht verschont. Umso mehr braucht es gezielte Investitionen in zukunftsfähige Infrastrukturen, damit das Land wettbewerbsfähig bleibt, Entwicklung möglich ist und Arbeitsplätze gesichert werden. Zentral ist dabei die Wohnbaupolitik, wo wir auf einen Paradigmenwechsel bei der Ausweisung neuer Baurechte hoffen.“

Rodolfo Gabrieli, Präsident CNA-SHV Bauwesen Südtirol

„In jeder Branche führt ein Anstieg der Kosten auch zu einer Erhöhung der Preise. Im Bauwesen ist dies jedoch nicht der Fall. Die Kostensteigerungen werden im Landesrichtpreisverzeichnis für öffentliche Bauarbeiten nicht angemessen berücksichtigt – angefangen bei dem zu niedrig angesetzten Stundensatz für die Arbeitskräfte. Hinzu kommen die Preissteigerungen bei den Rohstoffen, die die Rentabilität schmälern. Hier ist eine vertiefte Auseinandersetzung notwendig.“

Fritz Ploner, Baugruppenobmann im lvh

„Der Bausektor verfügt derzeit über eine stabile Grundauslastung. Gleichzeitig belasten steigende Lohn-, Material- und Energiekosten sowie der anhaltende Fachkräftemangel die Betriebe zunehmend. Die Unternehmen wünschen sich daher vor allem mehr Planungssicherheit, schnellere Genehmigungsverfahren, stabile Energiepreise und verlässliche Förderprogramme, um weiterhin investieren zu können und wettbewerbsfähig zu bleiben.“