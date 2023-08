Baustellenbesichtigung des Talentcenters

Feierliche Eröffnung am 17. November

Bozen – Heute hat eine Delegation bestehend aus Mitgliedern der Südtiroler Landesregierung und Wirtschaftsvertretern den Baufortschritt des Talentcenters in der Handelskammer Bozen begutachtet. Ab 16. Oktober können sich Schulklassen bzw. Schulgruppen zum Testverfahren anmelden. Am 17. November wird das Talentcenter offiziell eröffnet.

Vor fast vier Jahren wurde zwischen dem Land Südtirol und der Handelskammer Bozen eine Kooperationsvereinbarung zur Errichtung des Talentcenters getroffen. Nun stehen die Bauarbeiten im Gebäude der Handelskammer in der Südtiroler Straße 60 in Bozen kurz vor dem Abschluss. Deshalb hat eine Gruppe aus Mitgliedern der Südtiroler Landesregierung und Wirtschaftsvertretern dort einen Lokalaugenschein durchgeführt.

An der Baustellenbesichtigung nahmen teil: Landeshauptmann Arno Kompatscher, Landesrat Philipp Achammer, lvh-Vizepräsident Hannes Mussak, Landtagsabgeordneter Gert Lanz, Handelskammergeneralsekretär Alfred Aberer, Handelskammervizegeneralsekretär Luca Filippi sowie Handelskammerpräsident und Hausherr Michl Ebner. Durch die Baustelle geführt wurde die Gruppe von WIFO-Direktor Georg Lun. Nicht am Treffen teilnehmen konnte Martin Haller, lvh-Präsident.

Das Talentcenter soll Schüler/innen ab der Mittelschule auf ihre Fähigkeiten und Stärken testen, um sie bei der Studien- und Berufsauswahl zu unterstützen und dient als Impuls, um sich verstärkt mit den eigenen Potentialen auseinander zu setzen. Über ein standardisiertes Testverfahren werden Stärken, Interessen und Potentiale der Jugendlichen herausgearbeitet. Anhand der Ergebnisse erhalten die Schüler/innen wichtige Inputs für ihre zukünftige Kompetenzentwicklung, die als Grundlage für ein individuelles Beratungsgespräch im Amt für Ausbildungs- und Berufsberatung des Landes dienen können.

Landeshauptmann Arno Kompatscher erklärt: „Das Talentcenter soll Schüler/innen die Entscheidung zur Studien- und Berufswahl erleichtern, indem es sie auf ihre Interessen und Fähigkeiten testet. Das Projekt wird als Kooperation zwischen dem WIFO der Handelskammer Bozen und dem Amt für Ausbildungs- und Berufsberatung der Abteilung Bildungsförderung des Landes realisiert.“

„Nun stehen die Bauarbeiten kurz vor dem Abschluss. Ab Mitte Oktober können sich interessierte Mittelschulklassen, die das dritte Schuljahr besuchen, für die Teilnahme am Talentcenter anmelden. Am 17. November wird das Talentcenter im Beisein der Ehrengäste feierlich eröffnet“, so Handelskammerpräsident Michl Ebner bei der Baustellenbesichtigung.

Das Talentcenter Bozen wird von der Handelskammer in enger Kooperation mit den Partnern der Wirtschaftskammer Steiermark, des Amtes für Ausbildungs- und Berufsberatung der Provinz Bozen, der Südtiroler Bildungsdirektionen, der Karl-Franzens-Universität Graz und der Freien Universität Bozen realisiert.

Das Projekt kann im Rahmen des ESF+-Programms 2021-27, das derzeit von der Europäischen Kommission genehmigt wird, eingegliedert werden.