BBT: CIPESS genehmigt fünftes Baulos zu 456 Mio. Euro ­

Von: Lukas Unterkofler

Bozen/Brenner – Der Interministerielle Ausschuss für Wirtschaftsplanung und nachhaltige Entwicklung (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, CIPESS) hat die Finanzierung des fünften Bauloses des Brenner Basistunnels (BBT) genehmigt.

Für die italienische Seite wurde eine Investition von insgesamt 456,77 Millionen Euro bewilligt. Die Entscheidung erfolgt eine Woche nach dem historischen Tunneldurchschlag am 28. Juli, bei dem die Tunnelröhren von italienischer und österreichischer Seite unter dem Brenner zusammengeführt wurden.

Das CIPESS ist ein Gremium der italienischen Regierung, das für die Genehmigung und Finanzierung strategischer Infrastrukturvorhaben von nationalem Interesse zuständig ist. Mit seinem Beschluss vom 4. August hat das Komitee grünes Licht für das vorletzte Baulos des Brenner Basistunnels gegeben.

“Ich freue mich sehr, dass das vorletzte Baulos des BBT die Zustimmung des CIPESS erhalten hat. Dies ist ein weiterer wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur Fertigstellung dieses außergewöhnlichen europäischen Infrastrukturprojekts, das Südtirol mit Tirol verbindet und eine schnelle, sichere und wettbewerbsfähige Schienenverbindung zwischen Italien und dem Herzen Europas schaffen wird. Gleichzeitig leistet der BBT einen wesentlichen Beitrag zu einem nachhaltigeren und effizienteren Verkehr entlang des Brennerkorridors”, betont Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider.

Das 5. Baulos umfasst die letzten wesentlichen baulichen Maßnahmen, die für die Fertigstellung des Tunnels erforderlich sind. Das darauffolgende und letzte 6. Baulos wird die bahntechnische Ausrüstung des Tunnels betreffen.

“Es liegen zwar noch wichtige Arbeiten vor uns, aber wir befinden uns langsam auf der Zielgeraden dieses Jahrhundertprojekts. Der BBT wird konkrete Vorteile für Südtirol bringen: mehr nachhaltige Mobilität, weniger Verkehr auf unseren Straßen, eine höhere Lebensqualität für die Bevölkerung sowie neue wirtschaftliche Entwicklungsmöglichkeiten für das gesamte Land. Mit der neuen Bahnverbindung rückt Südtirol näher an die wichtigsten europäischen Zentren heran und stärkt seine strategische Rolle im Skandinavien-Mittelmeer-Korridor”, erklärt Alfreider.