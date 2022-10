Berufsberatung: Leichter ans Ziel mit neuem Portal ­

Bozen – Viele Möglichkeiten für die Suche von Ausbildungs-, Studien und Berufsangeboten stehen nun Jugendlichen und Eltern über das neue Webportal der Berufsberatung offen.

­

­Die neue Website der Ausbildungs-, Studien- und Berufsberatung ist mit heute (13. Oktober) unter dem Link https://berufsberatung-studieninfo.provinz.bz.it/de/home abrufbar. Herzstück ist die verbesserte Suche nach dem passenden Ausbildungs-, Studien- oder Berufsweg. Die Liste der Angebote passt sich demnach je nach Anfrage dynamisch an die gewählten Filter an. Die Suche kann nach den verschiedenen Ausbildungsmöglichkeiten in Südtirol erfolgen, aber auch nach Ort, Bildungsbereich, Berufsbereich und Unterrichtssprache.

Hoher Standard

Der neue Webauftritt ist in einem neuen, zeitgemäßen Content Management System erstellt worden und fügt sich nahtlos in das bereits bestehende, breitgefächerte Angebot der Ausbildungs-, Studien- und Berufsberatung des Landes Südtirol ein. Durchgeführt wurden die Arbeiten von der Südtirol Informatik AG in Zusammenarbeit mit dem Amt für Ausbildungs- und Berufsberatung und der Abteilung Bildungsförderung. “Ich finde das Ergebnis exzellent”, unterstreicht die zuständige Amtsdirektorin Alexa Seebacher Tratter.