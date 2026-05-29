Beste Traktor-Fahrer und -Fahrerinnen des Landes gesucht

Von: mk

Tarsch/Gais – Nach zwei Jahren Pause können Traktorfahrerinnen und Traktorfahrer ihr Können endlich wieder beim Lintrac Supercup unter Beweis stellen – sowohl virtuell als auch im realen Einsatz auf vier Rädern. Auch heuer ist die Südtiroler Bauernjugend wieder federführend dabei und sucht gemeinsam mit der Firma Lindner die besten Traktor- und Transporterfahrerinnen und -fahrer Südtirols.

Alle interessierten Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben bei den vier Bezirksentscheiden im Vinschgau, in Meran, in Bozen und im Eisacktal die Möglichkeit, ihr Geschick und ihre Fahrtechnik unter Beweis zu stellen.

„Beim Lintrac Supercup steht für uns vor allem das sichere und präzise Fahren mit dem Traktor im Mittelpunkt“, betont SBJ-Landesobmann Raffael Peer. Der Auftakt der Veranstaltungsreihe erfolgt beim Bezirksentscheid im Vinschgau in Tarsch am Sonntag, 31. Mai 2026.

Landesentscheid in Pustertal

Am Sonntag, den 12. Juli findet der Landesentscheid des Lintrac Supercup der Südtiroler Bauernjugend in Gais statt. Dort haben Südtirols geschickteste Traktorfahrerinnen und Traktorfahrer die Möglichkeit, ihre Präzision und Geschicklichkeit zu zeigen, indem sie einen herausfordernden Parcours bewältigen. Beim Landesentscheid muss man die ersten Runden im Farming Simulator meistern. Dadurch können sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gut auf den realen Parcours vorbereiten. Die Gamingphase findet in einer originalen Lintrac-Kabine statt, um eine authentische Erfahrung zu bieten. Die Zeiten aus dem virtuellen Parcours im Farming Simulator sowie die Rundenzeiten auf dem echten Parcours fließen in die Gesamtwertung ein.

Der knifflige Parcours

Der Parcours wird erneut herausfordernd gestaltet, mit dem Lintrac müssen Fahrer Hindernisse in Schrägfahrten überwinden und Manöver in engen Räumen unter Zeitdruck durchführen. “Wer einfach nur Gas gibt, spielt seine Karten falsch aus”, erklärt Raffael Peer, Landesobmann der Südtiroler Bauernjugend. Bei diesem anspruchsvollen Rundkurs kommt es besonders auf präzises Einparken, sicheres Navigieren durch enge Kurven und ein feines Gespür an, beispielsweise beim Ausbalancieren des Traktors auf einer Wippe. “Unvorsichtiges Fahren und Unaufmerksamkeit können zu Strafpunkten und schnell zu einem hinteren Platz führen”, führt er aus. Auch für die Transporterfahrerinnen und -fahrer gibt es einen aufregenden Parcours mit zahlreichen Hindernissen zu bewältigen, von engen Kurven bis hin zum präzisen Einparken.

Wichtige Hinweise und Anmeldung

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen im Besitz eines Führerscheins der Kategorie ‘B’ oder einer höheren Kategorie sein und eine Traktorausbildung absolviert haben. Zu Beginn haben alle Teilnehmenden die Möglichkeit, den Rundkurs des ‘Lintrac Supercup’ und den Transporterparcours zu besichtigen. Die Mitstreiter des Landesentscheids können sich bis Mittwoch, den 8. Juli 2026, im Landessekretariat der Südtiroler Bauernjugend anmelden (Tel. 0471 999401, +39 338 6596809, bauernjugend@sbb.it). Das Startgeld beträgt 15 Euro für die Teilnahme in einer Kategorie und 30 Euro für die Teilnahme in beiden Kategorien.

Für Unterhaltung und Verpflegung mit verschiedenen Köstlichkeiten sorgt die SBJ-Ortsgruppe Gais.

Alle Termine im Überblick:

• Sonntag, 31. Mai: Bezirksentscheid Vinschgau in Tarsch

• Samstag, 6. Juni: Bezirksentscheid Meran in Proveis

• Samstag, 20. Juni: Bezirksentscheid Bozen in Völs

• Samstag, 4. Juli: Bezirksentscheid Eisacktal in Lajen

• Sonntag, 12. Juli: Landesentscheid in Pustertal in Gais