Besuch aus Berlin im Südtiroler Sanitätsbetrieb

Einblick in das Südtiroler Gesundheitswesen

Von: luk

Bozen – Im Rahmen des gestrigen Besuches des Präsidiums des Abgeordnetenhauses von Berlin fand ein umfangreicher Austausch statt, der den Gästen aus Berlin einen tiefgehenden Einblick in das Südtiroler Gesundheitswesen ermöglichte.

Nach den Begrüßungsworten im Rosengarten-Saal des Landeskrankenhauses Bozen von Generaldirektor Christian Kofler, Ressortdirektor Michael Mayr und Klaus Eisendle, Präsident des Universitären Ausbildungszentrums für Gesundheitsberufe Claudiana, folgten spannende Vorträge zu zentralen Bereichen der Gesundheitsversorgung in Südtirol.

Zur Sprache kamen dabei Themen wie die Struktur des öffentlichen Gesundheitswesens in Südtirol, die aktuellen Herausforderungen und Entwicklungen in der medizinischen Versorgung und Pflege, die Forschungsaktivitäten innerhalb des Südtiroler Sanitätsbetriebs sowie die medizinische Ausbildung und die Zusammenarbeit mit der Universität Cattolica in Rom.

Besprochen wurden auch die Unterschiede zwischen dem italienischen und dem deutschen Gesundheitssystem. Die Delegierten zeigten großes Interesse am Südtiroler System und stellten dazu viele Fragen, etwa, wie die Angemessenheit der Behandlungen gehandhabt wird. Die Diskussion am Ende der Präsentationen war sehr lebhaft und der Erfahrungsaustausch erwies sich als äußerst konstruktiv. Dabei kristallisierte sich auch heraus, dass die Herausforderungen hier wie dort ähnlich sind, wobei der Fachkräftemangel an erster Stelle steht.

Ein geführter Rundgang durch die Neue Klinik, angeführt von der Ärztlichen Direktorin Monica Zaebisch, bot den Gästen dann Gelegenheit, sich vor Ort ein Bild von der modernen medizinischen Infrastruktur und Arbeitsweise zu machen.

Zu den Gästen aus Berlin zählten unter anderem Cornelia Seibeld (CDU), Präsidentin des Präsidiums des Abgeordnetenhauses von Berlin, sowie Vizepräsident Dennis Buchner (SPD), Vizepräsidentin Bahar Haghanipour (Grüne) und weitere Mitglieder des Präsidiums aus den Fraktionen der CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke.