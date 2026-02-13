Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Betrieb bei Lufthansa läuft nach Streik wieder
Betrieb bei Lufthansa läuft nach Streik wieder

Freitag, 13. Februar 2026 | 09:18 Uhr
Bei der AUA-Konzernmutter Lufthansa ist der Flugbetrieb nach dem Streik vom Vortag wieder angelaufen. Derzeit gebe es keine Störungen oder Ausfälle, sagte ein Sprecher des Unternehmens in der Früh. Am Donnerstag waren wegen zeitgleicher Arbeitsniederlegungen der Piloten und der Flugbegleiter rund 800 Flüge bei der größten deutschen Fluggesellschaft ausgefallen. Rund 100.000 Passagiere waren von dem auf einen Tag begrenzten Streik betroffen.

Schwerpunkte waren die Flughäfen in München und Frankfurt. Am Frankfurter Flughafen erwartet der Betreiber Fraport für heute mit 1.160 Starts und Landungen einen besonders regen Flugverkehr. Grund sind zusätzlich eingeplante Flüge, um umgebuchte Passagiere transportieren zu können.

