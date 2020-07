Bier aus hofeigenen Rohstoffen

Afing – Heute startet die Crowdfunding-Kampagne des Guggenbergerhofs in Afing. Interessierte können die Herstellung von Bier aus Rohstoffen, die direkt am Hof erzeugt werden, unterstützen. Als Gegenleistung gibt es verschiedene Dankeschön-Pakete rund um das hofeigene Bier.

Von Hand gebrautes Bier aus 100 Prozent hofeigenen Rohstoffen: Dieser Philosophie folgen Kathrin Stuefer und Matthias Volgger vom Guggenbergerhof in Afing. Gemeinsam mit ihrer Familie möchten sie über die Crowdfunding-Kampagne einen Teil eines neuen Kühl- und Lagerraums, des Hofladens und des Verkostungsraums finanzieren – und gleichzeitig ihr Bier bekannt machen.

Jetzt mitmachen und unterstützen

Über die Online-Plattform Crowdfunding Südtirol können begeisterte Biertrinker und -interessierte vom 7. Juli bis zum 13. August den Guggenbergerhof finanziell unterstützen. Ziel ist es, 5.000 Euro zu sammeln, um die nötigen Umbauarbeiten am Hof mitzufinanzieren. „Im neu errichteten Hofladen und im Verkostungsraum möchten wir künftig Brauseminare und gemeinsame Brautage veranstalten, bei denen wir den Kunden alles vom Anbau der Rohstoffe bis hin zum Bierbrauen und Abfüllen erklären und zeigen“, erklärte Kathrin Stuefer. „Wir möchten von der hofeigenen Bierproduktion leben können“, ergänzte Matthias Volgger.

Für die Unterstützer haben sich Stuefer und Volgger verschiedene Dankeschön-Pakete überlegt. „Diese gehen von einem kleinen Sixpack über ganze Bier-Jahresabos bis hin zu Bier-Erlebniswanderungen“, so Stuefer.

Ideale Voraussetzungen am Guggenbergerhof in Afing

Auf 960 Metern Meereshöhe liegt der Guggenbergerhof, auf dem das landwirtschaftliche Bier hergestellt wird. Das Bier aus sorgfältig angebauten Rohstoffen wird dort in kleinen Mengen gebraut.

Die an einem Südosthang in Afing gelegenen Felder bieten die idealen Voraussetzungen für den Anbau von Getreide und Hopfen. „Das benötigte weiche Wasser für die Bierherstellung wird über eine hofeigene Quelle bezogen“, berichtete Volgger. Als Biersommelier weiß er über die Bierherstellung gut Bescheid. In Brauseminaren hat Matthias Volgger dieses Wissen vertieft.

Auch Kathrin Stuefer trägt als begeisterte Junglandwirtin mit ihrer Willenskraft und ihrem Engagement wesentlich zur Umsetzung bei. Damit das Projekt überhaupt umgesetzt werden kann, werden die beiden von ihrer Familie tatkräftig unterstützt.

Alternative Finanzierung mit Crowdfunding

Bei einer Crowdfunding-Kampagne wendet sich ein Unternehmer an eine Vielzahl von Personen, die eine Idee unterstützen. So können kleinere Beträge, die jeder Einzelne beisteuert, zu einer größeren Geldsumme zusammenfließen und die Umsetzung des Projekts ermöglichen. Im Gegenzug für das Geld verpflichtet sich das Unternehmen, den Unterstützern definierte „Dankeschöns“ in Form von Produkten oder Dienstleistungen zukommen zu lassen.

Der Guggenbergerhof wird bei seinem Vorhaben von den Innovationsabteilungen des Südtiroler Bauernbunds und des lvh.apa – Wirtschaftsverband Handwerk und Dienstleister unterstützt. Ermöglicht wird die Crowdfunding-Kampagne durch das von der Provinz Bozen geförderte Projekt INNOKompass der Bauernbund-Abteilung Innovation & Energie.