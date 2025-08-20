Blinden- und Sehbehindertenverband sucht Freiwillige

Von: Ivd

Bozen – Der Südtiroler Blinden- und Sehbehindertenverband mit Sitz in Bozen, Garibaldistraße 6, sucht engagierte junge Menschen für den freiwilligen Landeszivildienst (18–28 Jahre). Ziel ist es, die Arbeit des Verbandes aktiv zu unterstützen und einen Beitrag zu einer inklusiven Gesellschaft zu leisten.

Der freiwillige Landeszivildienst dauert zwölf Monate, umfasst 30 Stunden pro Woche und wird mit 600 Euro monatlich vergütet. Die Tätigkeit findet überwiegend im Büro des Verbandes in Bozen statt und beinhaltet vielfältige Aufgaben in Verwaltung und Organisation. Die Freiwilligen erhalten Einblicke in die Abläufe eines sozialen Vereins, unterstützen bei Veranstaltungen und kommen gelegentlich in direkten Kontakt mit Mitgliedern. Dieser Einsatz bietet eine wertvolle Möglichkeit zur persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung und eignet sich besonders zur Orientierung für soziale oder verwaltungstechnische Ausbildungswege.

Interessierte am Landeszivildienst werden gebeten, sich bis spätestens nächsten Freitag zu melden. Nach Eingang der Bewerbung wird ein Vorstellungsgespräch vereinbart. Voraussetzungen: Italienische oder EU-Staatsbürgerschaft, gute Kenntnisse der deutschen und italienischen Sprache, Grundkenntnisse im Umgang mit Computer und E-Mail, selbstständige Organisation, soziale Kompetenz, Geduld und Teamfähigkeit.