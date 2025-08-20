Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Blinden- und Sehbehindertenverband sucht Freiwillige
600 Euro Vergütung

Blinden- und Sehbehindertenverband sucht Freiwillige

Mittwoch, 20. August 2025 | 17:08 Uhr
Bling, Sehschwäche, Brille
Josh Calabrese/Unsplash
Schriftgröße

Von: Ivd

Bozen – Der Südtiroler Blinden- und Sehbehindertenverband mit Sitz in Bozen, Garibaldistraße 6, sucht engagierte junge Menschen für den freiwilligen Landeszivildienst (18–28 Jahre). Ziel ist es, die Arbeit des Verbandes aktiv zu unterstützen und einen Beitrag zu einer inklusiven Gesellschaft zu leisten.

Der freiwillige Landeszivildienst dauert zwölf Monate, umfasst 30 Stunden pro Woche und wird mit 600 Euro monatlich vergütet. Die Tätigkeit findet überwiegend im Büro des Verbandes in Bozen statt und beinhaltet vielfältige Aufgaben in Verwaltung und Organisation. Die Freiwilligen erhalten Einblicke in die Abläufe eines sozialen Vereins, unterstützen bei Veranstaltungen und kommen gelegentlich in direkten Kontakt mit Mitgliedern. Dieser Einsatz bietet eine wertvolle Möglichkeit zur persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung und eignet sich besonders zur Orientierung für soziale oder verwaltungstechnische Ausbildungswege.

Interessierte am Landeszivildienst werden gebeten, sich bis spätestens nächsten Freitag zu melden. Nach Eingang der Bewerbung wird ein Vorstellungsgespräch vereinbart. Voraussetzungen: Italienische oder EU-Staatsbürgerschaft, gute Kenntnisse der deutschen und italienischen Sprache, Grundkenntnisse im Umgang mit Computer und E-Mail, selbstständige Organisation, soziale Kompetenz, Geduld und Teamfähigkeit.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
„Hier gibt es nicht nur Knödel, sondern auch Samosas und Curry“
Kommentare
61
„Hier gibt es nicht nur Knödel, sondern auch Samosas und Curry“
Strandurlaub in Italien: Zu teuer geworden?
Kommentare
61
Strandurlaub in Italien: Zu teuer geworden?
Häftling mit Gips noch immer auf der Flucht
Kommentare
55
Häftling mit Gips noch immer auf der Flucht
Brenzliger Zwischenfall im Trentino
Kommentare
44
Brenzliger Zwischenfall im Trentino
Trump bereitet Treffen zwischen Putin und Selenskyj vor
Kommentare
43
Trump bereitet Treffen zwischen Putin und Selenskyj vor
Anzeigen
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
First20:
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 