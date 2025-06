“Blue Prince”: Mit Raum 46 fangen die Geheimnisse erst an

Von: APA/dpa

Eine gigantische Villa auf einem Anwesen namens Mount Holly Estate, ein junger Erbe und eine mysteriöse Aufgabe, die erfüllt werden muss, um das Erbe anzutreten: So klassisch die Hintergrundgeschichte von “Blue Prince” (Raw Fury) klingen mag, so innovativ und spannend ist das, was als Spiel darin angelegt ist.

“Blue Prince” kombiniert das klassische Genre Rätselspiel mit den sogenannten Roguelikes (bekannte Vertreter: “Hades” oder “Slay The Spire”), bei denen man in immer wieder neuen Runs versucht, möglichst weit zu kommen und letztendlich das Spielziel zu erreichen.

Räume wählen, nicht stecken bleiben

In “Blue Prince” funktioniert das so: Der Erbe betritt die Eingangshalle der Villa, aus der in jede Richtung eine Tür führt. Betätigt der Erbe eine der Türen, öffnet sich ein Menü, in dem er eins von drei Raumlayouts wählen kann: zum Beispiel ein Schlafzimmer, ein Innenhof oder eine Garage. Alle Räume haben bestimmte Eigenschaften und bieten gegebenenfalls weitere Türen.

Das Ziel ist es, in Raum 46 zu gelangen, der hinter dem vorgegebenen Raster von fünf mal neun Räumen liegt. Die Eingangshalle ist in der Mitte am unteren Ende des Rasters. Das Vorzimmer (Antechamber), das vor Raum 46 liegt, am oberen Ende.

Immer wieder neu

Wichtig: Man muss sich immer einen Weg nach oben freihalten und dabei genug Ressourcen für weitere Räume einzusammeln. Und vor allem darf man das tägliches Schrittlimit nicht überschreiten – sonst beginnt der nächste Tag mit einem komplett neuen Villenlayout, eingesammelte Gegenstände und Ressourcen verschwinden aus dem Inventar.

Das kann teilweise frustrieren, wenn man weiß, was man als Nächstes machen möchte, aber genau dann die Ressourcen ausgehen und man neu starten muss. Oder wenn genau der Gegenstand, den man jetzt bräuchte, nicht erscheint.

Vollgestopft mit Rätseln

Aber: “Blue Prince” ist so vollgestopft mit Rätseln, dass es eigentlich immer etwas zu tun gibt. Wer beginnt, die Räume wirklich wahrzunehmen, dem fallen etwa herumstehende Schachfiguren auf. Oder Bilder an den Wänden. Hilfreiche oder vielleicht auch nicht hilfreiche Notizen.

Vor allem: In Raum 46 der Villa zu gelangen, ist nur der Anfang der Geheimnisse, die sich hinter Mount Holly Estate verbergen. Wer Rätsel liebt und sich gerne mit einem Notizbuch an ein Videospiel setzt, für den oder die ist “Blue Prince” genau das Richtige.

Das Spiel kostet rund 30 Euro und ist für Playstation 5, Xbox Series X/S, PC und Mac erschienen. Eine Alterseinstufung der Unterhaltungssoftware-Selbstkontrolle (USK) gibt es für “Blue Prince” bislang nicht.