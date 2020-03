Blutspendervereinigung AVIS: Spenden ist sicher

Bozen - Blut und Blutkomponenten in den verschiedenen Krankenhäusern können weiterhin gespendet werden, denn der Bedarf an Blut ist gleichgeblieben, teilt die Blutspendervereinigung AVIS mit.

Staatsweit benötigen täglich 1800 Patienten Transfusionen. In Südtirol werden monatlich durchschnittlich 1500 Einheiten rote Blutkörperchen und 230 Einheiten Blutplättchen an mindestens 350 Patienten verabreicht. Bluttransfusionen sind unverzichtbar, sie unterstützen die Heilung schwer erkrankter Patienten. Dies teilt der Südtiroler Sanitätsbetrieb (Sabes) mit.

Deshalb können diejenigen, die bereits Blutspender sind, mit ihrer Spende entscheidend dazu beitragen, dass diese Therapie, die zu den wesentlichen Versorgungsstufen gehört und für viele Patienten lebensrettend ist, weiterhin gewährleistet ist.

Für die Spende muss man gesund sein und die folgenden Bedingungen erfüllen:

die Körpertemperatur muss unter 37,5 Grad liegen;

in den vergangenen 14 Tagen dürfen keine Symptome von Verkühlung oder Grippe aufgetreten sein;

in den vergangenen 14 Tagen darf kein Kontakt zu Menschen mit grippeähnlichen Beschwerden oder mit einer dokumentierter SARS-CoV-2-Infektion bestanden haben;

keine Reisen in Länder außerhalb Italiens, die von der WHO als Risikogebiete eingeschätzt werden;

keine Ausschlusskriterien durch das bestehende Bluttransfusionsgesetz (Tätowierungen, Risikokontakte, Endoskopien, Reisen).

Alle Südtiroler Krankenhäuser wenden ein spezielles Zugangsprotokoll an, sodass vorgemerkte Spender, nach den entsprechenden Kontrollen, das Krankenhaus betreten dürfen.

Zusätzlich zu den üblichen Kontrollen wird vor der Spende die Körpertemperatur gemessen.

Es gibt keine Hinweise dafür, dass SARS-CoV-2 durch Blut und Blutprodukte übertragen wird. Dennoch werden die Spender wie bisher dazu aufgefordert, sich bei gesundheitlichen Problemen nach der Spende im Krankenhaus zu melden.

Vormerkungen für die Spende werden von der AVIS Südtirol in den jeweiligen Büros entgegengenommen. Es werden Spender bevorzugt, die bereits bisher regelmäßig Blut gespendet haben.

Zur Information:

Sitz des AVIS:

AVIS Bozen EO: Tel. 0471 400874, E-Mail: bolzano@avis.bz.it

AVIS Meran und Burggafentamt EO: Tel. 0473 442903, E-Mail: merano@avis.bz.it

AVIS Pustertal EO: Tel. 0474 554039, E-Mail: pustertal@avis.bz.iz

AVIS Brixen EO: Tel. 0472 825599, E-Mail: brixen@avis.bz.it

AVIS Schlanders "Vinschgau" EO: Tel. 348 3989280, E-Mail: vinschgau@avis.bz.it

AVIS Sterzing "Wipptal" EO: Tel. 0472 774396, E-Mail: wipptal@avis.bz.it

Betrieblicher Dienst für Immunhämatologie und Bluttransfusion:

S.I.T. Krankenhaus Bozen: Tel. 0471 908290, E-Mail: Sitbz@sabes.it

Transfusiondienst Krankenhaus Meran: Tel. 0473 263088, E-Mail: labor-me@sabes.it

Transfusiondienst Krankenhaus Bruneck: Tel. 0474 581388, E-Mail: labbk@sabes.it

Transfusiondienst Krankenhaus Brixen: Tel. 0472 813222

Blutentnahme-Stelle Krankenhaus Schlanders: Tel. 0473 735115

Blutentnahme-Stelle Krankenhaus Sterzing: Tel. 0472 774401

Blutentnahme-Stelle Krankenhaus Innichen: Tel. 0474 917111