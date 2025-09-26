Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > BMW eröffnete großes Elektroauto-Werk in Ungarn
In Debrecen sollen jährlich 150.000 iX3 vom Band rollen

BMW eröffnete großes Elektroauto-Werk in Ungarn

Freitag, 26. September 2025 | 16:32 Uhr
In Debrecen sollen jährlich 150.000 iX3 vom Band rollen
APA/APA/dpa (Themenbild)/Sven Hoppe
Schriftgröße

Von: apa

Die deutsche BMW Group hat am Freitag ihr neues Elektroauto-Werk in der ostungarischen Stadt Debrecen eröffnet. Die Investitionen belaufen sich den Unternehmensangaben zufolge auf 2 Mrd. Euro und umfassen zugleich die Errichtung eines Batterie-Montagewerkes. Der ungarische Staat soll Förderungen in Höhe von 13,5 Mrd. Forint (34,55 Mio. Euro) beigesteuert haben.

In dem neuen Werk in Debrecen mit aktuell 2.000 Beschäftigten sollen jährlich 150.000 Fahrzeuge des Modells BMW iX3 vom Band rollen, berichtete das Onlineportal “Index.hu”. Der Komplex umfasst 22 Gebäude, die auf 400 Hektar Grund errichtet wurden. Er gilt als eines der größten Werke der BMW Group. Laut Expertenmeinung soll es unter dem Aspekt der Zukunft der gesamten deutschen Autoindustrie einen Meilenstein darstellen.

