BNF: Seit 35 Jahren den Menschen zur Seite

Von: luk

Bozen – Am 15. März 1990 wurde auf Initiative des Südtiroler Bauernbundes und der bäuerlichen Organisationen die Notstandsvereinigung der Südtiroler Bauern gegründet.

Im Laufe der Jahre, hat sich die Hilfeleistung auch auf nicht-bäuerliche Familien ausgedehnt.

Ziel und Zweck war und ist es seither unverschuldet in Not geratenen Familien und Einzelpersonen, zur Seite zu stehen, z.B. bei Todesfällen, schweren Krankheiten und Unfällen, welche nicht nur Leid über die Familie, sondern diese auch in unvorhergesehene wirtschaftliche Schwierigkeiten bringen.

Ansuchen können Personen der deutschen, ladinischen und italienischen Muttersprache, die in Südtirol ansässig sind.

Heute am 14.05.2025 wurde in der Kellerei Marling des 35-jährige Jubiläum des „Bäuerlichen Notstandsfonds – Menschen helfen“ (BNF) vom ehrenamtlichen Vorstand, den Mitgliedern, hauptamtlichen Mitarbeitern und mit zahlreichen Partnern, Gönnern und langjährigen Weggefährten gefeiert.

Neben einem ausführlichen Rückblick mit beeindruckenden Zahlen wurde ein Film von fünf Schicksalsschlägen gezeigt, denen der Notstandsfonds mit der Unterstützung vieler Spenderinnen und Spender zur Seite stehen, neue Hoffnung und eine Zukunft schenken konnte. Das Filmprojekt wurde mit Unterstützung der „Stiftung Südtiroler Sparkasse“ und des Raiffeisenverbandes Südtirol realisiert.

Zum Jubiläum trug auch der ehemalige Koordinator des RAI Sender Bozen, Rudi Gamper, seine ganz persönlichen Gedanken vor. Er bzw. der Fernsehsender Rai Sender Bozen waren in den Anfangsjahren für den BNF von großer Bedeutung zur Bekanntmachung der südtirolweiten Hilfsorganisation.

Abgerundet wurde die Veranstaltung mit der Scheckübergabe der Südtiroler Flugretter. Die jährliche Kalender-Aktion „Flugretter helfen“ wird seit 2007 zugunsten des BNF und damit für Menschen in Not organisiert. Aus der Aktion 2025 wurde 30.000 Euro gesammelt und übergeben.