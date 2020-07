„Booking Südtirol“ setzt auf Traumferien vor der Haustür 

Bozen – „Urlaub in der Heimat“ – das ist der Trend im Sommer/Herbst 2020. Wenn man noch dazu in einer Gegend lebt, die zu den begehrtesten Destinationen im Alpenraum gehört, steht Traumferien vor der Haustür nichts im Wege. Gemäß dem Motto: „Für jeden Urlaubstyp der passende Urlaubstipp“ hilft „Booking Südtirol“, das Buchungsportal des Hoteliers- und Gastwirteverbandes (HGV), bei der Wahl der besten Angebote für Südtiroler in Südtirol. Ob Abenteurer, Familienmensch oder Hundefreund – „Booking Südtirol“ bündelt die Pakete einer Vielzahl von Betrieben für einen Südtirol-Urlaub nach Maß.

Corona hat das Fernweh der Südtiroler merklich eingetrübt. Abstriche bei der „schönsten Zeit im Jahr“ müssen sie dennoch keine machen. „Schließlich bietet Südtirol alles, was es für unvergessliche Ferien in eigenen Gefilden braucht“, erklärt HGV-Präsident Manfred Pinzger. „2020 ist das ideale Jahr für Südtiroler, den eigenen Wohn- und Lebensraum als Urlaubsdestination neu kennenzulernen. Die Vorteile liegen auf der Hand: Die Anreise ist kurz und man hat trotzdem die Qual der Wahl zwischen dem Mediterranen und dem Alpinen. Zwischen einem entspannten Verweilen am See, einem gemütlichen Bummel in der Stadt, einer Bike-Tour oder einer Wanderung im Gebirge. Eine Übernachtung im Fünf-Sterne-Hotel ist ebenso möglich wie im Privatzimmer oder am Bauernhof. Gleichbleibend hoch ist die Qualität, die Südtirols Betriebe bieten“, so Pinzger.

„Wir beobachten seit Jahren ein steigendes Interesse vonseiten der Südtiroler, das heimische Urlaubsangebot zu nutzen. Die Folgen der Covid-19-Pandemie verstärken diese Entwicklung“, sagt der HGV-Präsident. Mit der Initiative „Urlaub in Südtirol“ des Buchungsportals „Booking Südtirol“ wolle man zum einen Südtiroler dazu einladen, Ferien in der Heimat zu machen und zum anderen bei der Urlaubsplanung helfen, damit jeder das findet, was zu seinen individuellen Vorstellungen und Anforderungen passt.

Sechs Urlaubsthemen, unzählige Möglichkeiten

So geht´s: Die Angebote sind in sechs große Themenblöcke (Aktiv, Wander-Hopping, Bike-Hopping, Entspannung, Familienzeit, Unzertrennlich) gegliedert und über „bookingsuedtirol.com/urlaubinsuedtirol“ abrufbar. Jeder Themenblock beinhaltet Leistungen, die alle Betriebe anbieten und individuelle Pakete, die jeder Betrieb für sich passend zum jeweiligen Urlauberprofil schnürt. Wählt jemand zum Beispiel die Kategorie „Familienzeit“ aus, erhält er, sozusagen als Basisausstattung, Inklusivleistungen wie einen persönlichen Arbeitsplatz für „Smart Working“, einen betreuten Kinder-Nachmittag sowie einen Picknickkorb für einen Ausflug mit dazu. Darüber hinaus stehen Leistungen zur Verfügung, die Hotels und Privatzimmervermieter speziell auf die Bedürfnisse von Familien zugeschnitten haben. Alle Angebote sind im attraktiven Paketpreis binnen weniger Klicks über „Booking Südtirol“ buchbar. Den Start der Initiative „Urlaub in Südtirol“ begleitet „Booking Südtirol“ mit einer breit angelegten Medienkampagne auf lokaler Ebene.

2011 vom HGV ins Leben gerufen, positioniert sich das Portal als clevere Alternative am globalen Buchungsmarkt. „Booking Südtirol“ steht für die größte Expertise im Zusammenhang mit dem Urlaubsland Südtirol und drückt diese auf vielfältige Weise aus, unter anderem durch die Auswahl an Betrieben, die über die Seite buchbar sind, sowie den Blog „Booking Südtirol Inside“, auf dem spannende Geschichten über Südtirol erzählt werden. Im Jahr 2019 wurden direkt über „Booking Südtirol“ rund 5.000 Aufenthalte gebucht.

Über „Booking Südtirol“:

Das Portal „bookingsuedtirol.com“ des Südtiroler Hoteliers- und Gastwirteverbandes (HGV) mit Sitz in Bozen versteht sich als lokale, unabhängige und konkurrenzfähige Alternative am Online-Buchungsmarkt. Demzufolge handelt es sich bei „Booking Südtirol“ nicht um eine Tochtergesellschaft des niederländischen Buchungskonzerns „Booking.com“, auch besteht sonst keinerlei Verbindung. Zu den größten Stärken zählen die völlige Transparenz bei Provisionen, Kosten und Gebühren, sowie die genaue Kenntnis des Urlaubslandes Südtirol und seiner spezifischen Besonderheiten. Zu den Anbietern zählen derzeit 2.376 Betriebe aus allen Teilen Südtirols, darunter Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen, Bauernhöfe, B&B’s und Campings. Die Kundenzufriedenheit liegt aktuell bei 9 von 10 möglichen Punkten („Hervorragend“).