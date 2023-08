Bozen-London in zwei Stunden

Bozen – Bozen – London Stansted und London Stansted – Bozen: Diese Flugverbindung bietet die Südtiroler Fluggesellschaft SkyAlps ab 13. Dezember dieses Jahres seinen Kunden an. Zwei Mal wöchentlich soll dann von Bozen aus nach London und wieder zurückgeflogen werden, immer Mittwochs und Sonntags.

Der Flughafen London Stansted liegt etwas außerhalb der britischen Hauptstadt. Mit dem Zug kann das Zentrum jedoch in 50 Minuten erreicht werden. Laut Josef Gostner, dem Präsidenten von SkyAlps arbeite man in Bozen schon seit geraumer Zeit an dieser internationalen Verbindung. Dieses Ziel sei sehr interessant und man sei nun froh, den Südtirolern ein neues Angebot machen zu können. Auch für den Skitourismus berge die Verbindung Chancen, so Gostner.

Die Flugdauer wird rund zwei Stunden betragen.