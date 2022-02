Bozen: Morgen beginnt die jährliche Verteilung der Biomüllsäcke

Bozen – Am Dienstag, den 8. Februar 2022 beginnt die SEAB mit der Tur-zu-Tür-Verteilung der Biomüll-Papiersäcke an alle Bozner Haushalte. Um persönliche Kontakte zu vermeiden, werden die Säcke vor der jeweiligen Haus-, bzw. Wohnungstür liegen gelassen.

Die SEAB möchte daran erinnern, dass die Verwendung der Papiersäcke für die Biomüllsammlung in Bozen verpflichtend ist. Als Alternative dazu dürfen nur Lebensmittelpapiersäcke (für Brot, Gemüse etc.) ohne Nylonfenster verwendet werden. “Die Obst- und Gemüsesäcke aus dem Supermarkt (die so genannten Bioplastik-Säcke) eignen sich nicht für die Biomüllsammlung in Bozen, da sie eine deutlich längere Zersetzungszeit haben”, so die Seab.

Die Tur-zu-Tür-Verteilung wird im Zeitraum vom 8. Februar bis Ende April ausgeführt. Um jegliche Kontakte mit den BürgerInnen zu vermeiden, wird auch heuer die Unterschriftenpflicht ausgesetzt. Das heißt, die Verteilungsmitarbeiter lassen die Papiersäcke einfach vor jeder Wohnungs- bzw. Haustür liegen.

Es ist natürlich weiterhin möglich, die Papiersäcke jederzeit auch am SEAB-Schalter in der Lancia-Straße abzuholen (Öffnungszeiten Montag-Freitag 8.30 – 12.00 Uhr und donnerstags 8.30 – 16.30 Uhr).

Es wird außerdem möglich sein, die Papiersäcke am SEAB-Stand im Rahmen der Sperrmüllfeste zu bekommen, die in jedem Stadtviertel stattfinden. Geplant sind heuer folgende Veranstaltungen: 19. März A.-Frank-Platz; 9. April L.-Ziller-Platz; 7. Mai M.-Casagrande-Platz; 11. Juni G.-Mazzini-Platz; 24. September Schießstandplatz; 22. Oktober G.-Matteotti-Platz (immer vormittags, 9.00 bis 12.00 Uhr). Bei Regen entfällt die Veranstaltung.