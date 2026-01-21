Bozen verschönert Stadtbild

Von: luk

Am Montag, 26. Januar 2026 beginnen die Arbeiten, die ca. 30 Tage dauernAm Musterplatz wird ab der kommenden Woche gearbeitet: Am Montag, 26. Januar 2026 wird der Platz neu gepflastert und die Pflastersteine anschließend mit einem Spezialharz fixiert. Die Arbeiten sind notwendig geworden, weil sich zahlreiche Pflastersteine aus dem Sandbett gelöst haben und dadurch eine Gefahr darstellen können. Auch die Porphyrplatten werden ausgetauscht. Die Arbeiten werden ca. 30 Tage dauern. Auch in der Pfarrgasse und in der Mustergasse werden Pflasterarbeiten durchgeführt, da es hier einige Löcher und geflickte Stellen gibt.

Während der Arbeiten sind der Musterplatz, die Mustergasse und die Pfarrgasse für Fußgänger frei zugänglich. Nur die Pfarrgasse wird fünf Tage für den Fahrzeugverkehr gesperrt, damit die Arbeiten zügig durchgeführt werden können.

„Die Pflasterarbeiten gehören zu den ordentlichen Instandhaltungsmaßnahmen, die für die Straßenbeläge in der Stadt vorgesehen sind.“ erklärte der Vizebürgermeister und Stadtrat für öffentliche Arbeiten, Stephan Konder. „Diese Arbeiten sind sehr wichtig, auch wenn viele von uns kaum darauf achten, welchen Straßenbelag sie unter ihren Füßen haben. Aber ein gepflegter Bodenbelag ist nicht nur ein Sicherheitsfaktor, sondern er trägt auch zu einem schönen Stadtbild bei. Der Musterplatz und die Mustergasse liegen im Zentrum der Stadt und werden viel begangen, daher werden die Pflastersteine mit einem Spezialharz fixiert, um den guten Zustand so lange als möglich erhalten zu können.“

Die Kosten für die Neupflasterungen belaufen sich auf ca. 40.000 Euro. Die Bauleitung hat das Amt für Infrastrukturen und Freiraumgestaltung der Stadtgemeinde Bozen.