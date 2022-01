Bozner Christkindlmarkt: 315.000 Armbänder verteilt

Bozen – “Alles in allem können wir zufrieden sein”, lautet die Stimmung der meisten Marktaussteller, die gestern um 19.00 Uhr mit dem Abbau der Dekoration und der Produkte in den kleinen Häuschen begonnen haben.

Insgesamt etwa 60 Aussteller am Walther Platz und 40 im Berloffa-Park haben sechs Wochen lang die gesamte Altstadt belebt. Die objektiven Daten der dreißigsten Ausgabe des Marktes sprechen für sich: weniger Busse, die als Ansteckungsort betrachtet werden, aber mehr Autos für einen Ausflug unter Familien und Freunden, die die Stände, aber auch den Rest der Stadt besucht haben. Die Häufigkeit und die Zugänge zu den Garagen im Zentrum sind praktisch nicht zurückgegangen, nur etwas weniger als 2019.

An den guten Tagen füllte sich täglich der Markt am Walther Platz gegen 10.30 und 11.00 Uhr an ruhigeren Tagen; für den Rest des Tages schwankten die Besucherzahlen zwischen 900 und 1.000 Personen, mit einem regelmäßigen Zu- und Abgang bis zur Schließung. “Die verteilten Armbänder waren ca. 315.000”, bestätigt der Präsident des Verkehrsamtes Roland Buratti, “ich möchte den Ausstellern dafür danken, dass sie zusammen mit uns an die Organisation eines etwas anderen Markt geglaubt haben. Ihnen ist die Liebe zum Detail in der Dekoration und Warenausstellung zu verdanken. Die Rahmenveranstaltungen waren weniger, aber reich an Qualität und Authentizität. Die Konzerte werden von unseren Gästen sehr geschätzt, denn sie verleihen den Plätzen und den Kirchen Stil und Atmosphäre. Im Dezember konnten wir leider einen Rückgang der Übernachtungen verzeichnen, der im Wesentlichen auf die unvermeidliche Ausrufung der gelben Zone zurückzuführen ist. “

Diese brachte gleich eine Reihe von Stornierungen, die sich unweigerlich auf das Hotelgewerbe, aber auch auf die Gastbetriebe auswirkte. “Wir können jedoch sagen, dass sich das System auch bei diesem schwierigen Test bewährt hat. Der Herausforderung der Kontingentierung der Eintritte in Übereinstimmung mit den Sicherheitsvorschriften der Provinz sowie den Vorgaben der Stadtverwaltung und des Bürgermeisters ist der Bozner Christkindlmarkt zurechtgekommen. Die Kontrollen wurden von allen Gästen des Marktes mit großem Respekt und Disziplin wahrgenommen. Ihnen gebührt auch ein großer Dank für den Besuch des Bozner Christkindlmarktes und der Stadt Bozen”, so Buratti.

Nach dem Abbau der Hütten und dem Rücktransport in die städtischen Lagerhallen werden sich Organisatoren und Gemeinde Gedanken über künftige Szenarien machen, gestützt auf die Erfahrungen dieser besonderen Ausgabe, die gezeigt hat, dass sich Qualitätsprodukte auch in Zeiten großer wirtschaftlicher und sozialer Unsicherheit durchsetzen.